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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9631963296339634

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:47

  Alfa_Bank написав:
  Amethyst написав:А как проходит оформление рассрочки с предавторизацией покупки?
От я заправился на КЛО, блоканули 1000грн, потом сделали скидку на 60грн
Рассрочку на скока предложат: на 1000, потом отменят и предложат на 940?

Доброго дня. Після фін.списання має надійти нова пропозиція.

Ооо. Так выходит, шо щас лучше не активировать рассрочку, а лучше молиться, шобы пришла новая по списанию, и мона было успеть ее активировать до РД.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:54

  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:
  Amethyst написав:А как проходит оформление рассрочки с предавторизацией покупки?
От я заправился на КЛО, блоканули 1000грн, потом сделали скидку на 60грн
Рассрочку на скока предложат: на 1000, потом отменят и предложат на 940?

Доброго дня. Після фін.списання має надійти нова пропозиція.

Ооо. Так выходит, шо щас лучше не активировать рассрочку, а лучше молиться, шобы пришла новая по списанию, и мона было успеть ее активировать до РД.

Розстрочка буде активована в буд-якому разі лише після фактичного списання з рахунку покупки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:58

  Alfa_Bank написав:
  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Після фін.списання має надійти нова пропозиція.

Ооо. Так выходит, шо щас лучше не активировать рассрочку, а лучше молиться, шобы пришла новая по списанию, и мона было успеть ее активировать до РД.

Розстрочка буде активована в буд-якому разі лише після фактичного списання з рахунку покупки.

Супер.
Так мона активировать на первичную сумму, а Спарта сама подправит по факту списания?
Или Спарта просто не активирует 1ю, и предложит 2ю на новую сумму?
Amethyst
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