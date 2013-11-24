Amethyst написав:А как проходит оформление рассрочки с предавторизацией покупки? От я заправился на КЛО, блоканули 1000грн, потом сделали скидку на 60грн Рассрочку на скока предложат: на 1000, потом отменят и предложат на 940?
Доброго дня. Після фін.списання має надійти нова пропозиція.
Ооо. Так выходит, шо щас лучше не активировать рассрочку, а лучше молиться, шобы пришла новая по списанию, и мона было успеть ее активировать до РД.
Amethyst написав:А как проходит оформление рассрочки с предавторизацией покупки? От я заправился на КЛО, блоканули 1000грн, потом сделали скидку на 60грн Рассрочку на скока предложат: на 1000, потом отменят и предложат на 940?
Доброго дня. Після фін.списання має надійти нова пропозиція.
Ооо. Так выходит, шо щас лучше не активировать рассрочку, а лучше молиться, шобы пришла новая по списанию, и мона было успеть ее активировать до РД.
Розстрочка буде активована в буд-якому разі лише після фактичного списання з рахунку покупки.
Alfa_Bank написав:Отвечаете быстро, но размыто. И я думаю, что Вы лукавите, когда пишете :"чтобы совершить транзакцию нужно установить приложение". Ни одно приложение само по себе транзакции не совершает (если ошибаюсь--направьте на путь истины).Приложением Ашан пользуюсь давно. Соответственно оно скачано и установлено. Какой должен быть алгоритм действий? Я делал так: на кассе просканировал шрих-код карты Ашана в приложении, просканировал товар и....Что дальше я должен делать для начисления орехов?
Додатково уточнимо інформацію.[/quote] Скоро окончание акции. Если Ваш ответ поступит в августе, то это будет очень не красиво.
Golf_streem написав:Отвечаете быстро, но размыто. И я думаю, что Вы лукавите, когда пишете :"чтобы совершить транзакцию нужно установить приложение". Ни одно приложение само по себе транзакции не совершает (если ошибаюсь--направьте на путь истины).Приложением Ашан пользуюсь давно. Соответственно оно скачано и установлено. Какой должен быть алгоритм действий? Я делал так: на кассе просканировал шрих-код карты Ашана в приложении, просканировал товар и....Что дальше я должен делать для начисления орехов? Скоро окончание акции. Если Ваш ответ поступит в августе, то это будет очень не красиво.
Доброго дня. Поки ще роз'яснень не отримала. Буду намагатись відповісти якомога швидше.
antey718 написав:- Некоторые покупки на rozetka.com.ua стали проходить под кодом 7278 (продавец товара розетка, оплата картой виза), а он в исключениях по кешбеку, по-хорошему этот код надо бы удалить из исключений.
Я писал об этом недавно. Но описание этого MCC как бы намекает, что неправа Розетка. Вот что пишет Виза:
7278 Buying and Shopping Services and Clubs Merchants classified with this MCC act as an intermediary to facilitate buying and shopping for individuals or businesses on a fee basis.
Типа "мопед не мой, я просто разместил объяву" То есть, Розетка якобы помогает кому-то другому продать товар, что противоречит фразе "продавец: Rozetka" на их сайте.
Alfa_Bank написав:Розстрочка буде активована в буд-якому разі лише після фактичного списання з рахунку покупки.
Супер. Так мона активировать на первичную сумму, а Спарта сама подправит по факту списания? Или Спарта просто не активирует 1ю, и предложит 2ю на новую сумму?
При зміні суми покупки, розстрочка на першу пропозицію не активується, відправляється нова пропозиція зі зміненою сумою. Проте, майте на увазі, якщо ваша знижка пройде як повернення (в описаному вами випадку частіше буває саме так), то по розстрочці може бути відмова по причині повернення покупки або ж пропозиції по розстрочці не буде.