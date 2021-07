Додано: Пон 26 лип, 2021 13:36

antey718 написав: - Некоторые покупки на rozetka.com.ua стали проходить под кодом 7278 (продавец товара розетка, оплата картой виза), а он в исключениях по кешбеку, по-хорошему этот код надо бы удалить из исключений. - Некоторые покупки на rozetka.com.ua стали проходить под кодом 7278 (продавец товара розетка, оплата картой виза), а он в исключениях по кешбеку, по-хорошему этот код надо бы удалить из исключений.

Я писал об этом недавно . Но описание этого MCC как бы намекает, что неправа Розетка. Вот что пишет7278 Buying and Shopping Services and ClubsMerchants classified with this MCC act as an intermediary to facilitate buying and shopping for individuals or businesses on a fee basis.Типа "мопед не мой, я просто разместил объяву"То есть, Розетка якобы помогает кому-то другому продать товар, что противоречит фразе "продавец: Rozetka" на их сайте.