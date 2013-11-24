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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9631963296339634

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:47

  Alfa_Bank написав:
  Amethyst написав:А как проходит оформление рассрочки с предавторизацией покупки?
От я заправился на КЛО, блоканули 1000грн, потом сделали скидку на 60грн
Рассрочку на скока предложат: на 1000, потом отменят и предложат на 940?

Доброго дня. Після фін.списання має надійти нова пропозиція.

Ооо. Так выходит, шо щас лучше не активировать рассрочку, а лучше молиться, шобы пришла новая по списанию, и мона было успеть ее активировать до РД.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:54

  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:
  Amethyst написав:А как проходит оформление рассрочки с предавторизацией покупки?
От я заправился на КЛО, блоканули 1000грн, потом сделали скидку на 60грн
Рассрочку на скока предложат: на 1000, потом отменят и предложат на 940?

Доброго дня. Після фін.списання має надійти нова пропозиція.

Ооо. Так выходит, шо щас лучше не активировать рассрочку, а лучше молиться, шобы пришла новая по списанию, и мона было успеть ее активировать до РД.

Розстрочка буде активована в буд-якому разі лише після фактичного списання з рахунку покупки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:58

  Alfa_Bank написав:
  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Після фін.списання має надійти нова пропозиція.

Ооо. Так выходит, шо щас лучше не активировать рассрочку, а лучше молиться, шобы пришла новая по списанию, и мона было успеть ее активировать до РД.

Розстрочка буде активована в буд-якому разі лише після фактичного списання з рахунку покупки.

Супер.
Так мона активировать на первичную сумму, а Спарта сама подправит по факту списания?
Или Спарта просто не активирует 1ю, и предложит 2ю на новую сумму?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:15

  Alfa_Bank написав:Отвечаете быстро, но размыто. И я думаю, что Вы лукавите, когда пишете :"чтобы совершить транзакцию нужно установить приложение". Ни одно приложение само по себе транзакции не совершает (если ошибаюсь--направьте на путь истины).Приложением Ашан пользуюсь давно. Соответственно оно скачано и установлено. Какой должен быть алгоритм действий? Я делал так: на кассе просканировал шрих-код карты Ашана в приложении, просканировал товар и....Что дальше я должен делать для начисления орехов?

Додатково уточнимо інформацію.[/quote]
Скоро окончание акции. Если Ваш ответ поступит в августе, то это будет очень не красиво.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:27

  Golf_streem написав:Отвечаете быстро, но размыто. И я думаю, что Вы лукавите, когда пишете :"чтобы совершить транзакцию нужно установить приложение". Ни одно приложение само по себе транзакции не совершает (если ошибаюсь--направьте на путь истины).Приложением Ашан пользуюсь давно. Соответственно оно скачано и установлено. Какой должен быть алгоритм действий? Я делал так: на кассе просканировал шрих-код карты Ашана в приложении, просканировал товар и....Что дальше я должен делать для начисления орехов?
Скоро окончание акции. Если Ваш ответ поступит в августе, то это будет очень не красиво.

Доброго дня. Поки ще роз'яснень не отримала. Буду намагатись відповісти якомога швидше.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:36

  antey718 написав:- Некоторые покупки на rozetka.com.ua стали проходить под кодом 7278 (продавец товара розетка, оплата картой виза), а он в исключениях по кешбеку, по-хорошему этот код надо бы удалить из исключений.


Я писал об этом недавно. Но описание этого MCC как бы намекает, что неправа Розетка. Вот что пишет Виза:

7278 Buying and Shopping Services and Clubs
Merchants classified with this MCC act as an intermediary to facilitate buying and shopping for individuals or businesses on a fee basis.

Типа "мопед не мой, я просто разместил объяву" :D То есть, Розетка якобы помогает кому-то другому продать товар, что противоречит фразе "продавец: Rozetka" на их сайте.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:47

  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:Розстрочка буде активована в буд-якому разі лише після фактичного списання з рахунку покупки.

Супер.
Так мона активировать на первичную сумму, а Спарта сама подправит по факту списания?
Или Спарта просто не активирует 1ю, и предложит 2ю на новую сумму?

При зміні суми покупки, розстрочка на першу пропозицію не активується, відправляється нова пропозиція зі зміненою сумою. Проте, майте на увазі, якщо ваша знижка пройде як повернення (в описаному вами випадку частіше буває саме так), то по розстрочці може бути відмова по причині повернення покупки або ж пропозиції по розстрочці не буде.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 14:03

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank рятуй!
Як вимкнути подвійну конвертацію у євро зоні. Через долар курс зашкалює.
Підтримка в чаті - ніби з дельфіном говориш. Хоча, ні - з дельфіном продуктивніше
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 14:06

  mlynok написав:Alfa_Bank рятуй!
Як вимкнути подвійну конвертацію у євро зоні. Через долар курс зашкалює.
Підтримка в чаті - ніби з дельфіном говориш. Хоча, ні - з дельфіном продуктивніше

Доброго дня. У нас немає такої послуги. Деталі по розрахункам в різних валютах за посиланням - Як проводиться операція при оплаті карткою в іншій валюті? Можете більш детально вказати в чому проблема в ПП, якщо стаття не допоможе знайти відповіді?
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