Golf_streem написав:Отвечаете быстро, но размыто. И я думаю, что Вы лукавите, когда пишете :"чтобы совершить транзакцию нужно установить приложение". Ни одно приложение само по себе транзакции не совершает (если ошибаюсь--направьте на путь истины).Приложением Ашан пользуюсь давно. Соответственно оно скачано и установлено. Какой должен быть алгоритм действий? Я делал так: на кассе просканировал шрих-код карты Ашана в приложении, просканировал товар и....Что дальше я должен делать для начисления орехов?
Доброго дня. Кешбек 5% нараховується виключно за онлайн транзакції (покупки) на сайті і в додатку партнера. На покупки в офлайн магазинах кешбек не нараховується. Оплата з допомогою QR-коду на касі магазину фактично є розрахунком в офлайн магазині. На даний момент через додаток Партнера враховується лише онлайн замовлення, де клієнт оплачує його з допомогою прив’язаної картки чи з введенням її реквізитів. Інформація про те, що оплата по QR-коду не підходить під умови акції, була додана на офіційному сайті cashuclub та в додатках в промо-описі акції. Додатково напишу вам в ПП.
1. Напомните, плз, лимит тропинки из Приватбанка 30000 за один раз?
2. Если по этой тропинке закинуть тыщ 80 и сразу СЭПнуть наружу (на свои счета), какие шансы познакомиться с финмониторингом? (операций на такие суммы здесь давно не делал. Но при заполнении бумажек указал зряплату, с которой в принципе можно накопить "тыщ 80" )
Вияснив нарешті. Виявляється, Голубий Альфен цнотливо замовчує (червоніючи), що по карточкам він дере майже на гривню більше від нормального курсу
Ну это уже общеизвестно. Там все сложно весьма. В свое время я вот такое написал по этому поводу оплаты в Альфе картами в валюте отличной от валюты платежа viewtopic.php?p=5161018#p5161018 - многое объясняет
Golf_streem написав:Отвечаете быстро, но размыто. И я думаю, что Вы лукавите, когда пишете :"чтобы совершить транзакцию нужно установить приложение". Ни одно приложение само по себе транзакции не совершает (если ошибаюсь--направьте на путь истины).Приложением Ашан пользуюсь давно. Соответственно оно скачано и установлено. Какой должен быть алгоритм действий? Я делал так: на кассе просканировал шрих-код карты Ашана в приложении, просканировал товар и....Что дальше я должен делать для начисления орехов?
Доброго дня. Кешбек 5% нараховується виключно за онлайн транзакції (покупки) на сайті і в додатку партнера. На покупки в офлайн магазинах кешбек не нараховується. Оплата з допомогою QR-коду на касі магазину фактично є розрахунком в офлайн магазині. На даний момент через додаток Партнера враховується лише онлайн замовлення, де клієнт оплачує його з допомогою прив’язаної картки чи з введенням її реквізитів. Інформація про те, що оплата по QR-коду не підходить під умови акції, була додана на офіційному сайті cashuclub та в додатках в промо-описі акції. Додатково напишу вам в ПП.
Непогано ви так провернули акцію....даремно тільки розраховувався додатком.