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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9632963396349635

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:06

  Golf_streem написав:Отвечаете быстро, но размыто. И я думаю, что Вы лукавите, когда пишете :"чтобы совершить транзакцию нужно установить приложение". Ни одно приложение само по себе транзакции не совершает (если ошибаюсь--направьте на путь истины).Приложением Ашан пользуюсь давно. Соответственно оно скачано и установлено. Какой должен быть алгоритм действий? Я делал так: на кассе просканировал шрих-код карты Ашана в приложении, просканировал товар и....Что дальше я должен делать для начисления орехов?

Доброго дня. Кешбек 5% нараховується виключно за онлайн транзакції (покупки) на сайті і в додатку партнера. На покупки в офлайн магазинах кешбек не нараховується. Оплата з допомогою QR-коду на касі магазину фактично є розрахунком в офлайн магазині. На даний момент через додаток Партнера враховується лише онлайн замовлення, де клієнт оплачує його з допомогою прив’язаної картки чи з введенням її реквізитів. Інформація про те, що оплата по QR-коду не підходить під умови акції, була додана на офіційному сайті cashuclub та в додатках в промо-описі акції. Додатково напишу вам в ПП.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:13

1. Напомните, плз, лимит тропинки из Приватбанка 30000 за один раз?

2. Если по этой тропинке закинуть тыщ 80 и сразу СЭПнуть наружу (на свои счета), какие шансы познакомиться с финмониторингом?
(операций на такие суммы здесь давно не делал. Но при заполнении бумажек указал зряплату, с которой в принципе можно накопить "тыщ 80" :D )
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:09

  mlynok написав:
  Alfa_Bank написав:
  mlynok написав:Alfa_Bank рятуй!
Як вимкнути подвійну конвертацію у євро зоні. Через долар курс зашкалює.
Підтримка в чаті - ніби з дельфіном говориш. Хоча, ні - з дельфіном продуктивніше

Доброго дня. У нас немає такої послуги. Деталі по розрахункам в різних валютах за посиланням - Як проводиться операція при оплаті карткою в іншій валюті? Можете більш детально вказати в чому проблема в ПП, якщо стаття не допоможе знайти відповіді?


Вияснив нарешті. Виявляється, Голубий Альфен цнотливо замовчує (червоніючи), що по карточкам він дере майже на гривню більше від нормального курсу

Ну это уже общеизвестно. Там все сложно весьма. В свое время я вот такое написал по этому поводу оплаты в Альфе картами в валюте отличной от валюты платежа viewtopic.php?p=5161018#p5161018 - многое объясняет :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:13

Оплата понад 500 грн з МСС 4814 підпадає під розстрочку, правильно?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:40

Re: Альфа-Банк

Driver,
1) до 29 999,99 грн за операцию;
2) в один день? Уверены, что Приват это позволит ещё?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:21

  Alfa_Bank написав:
  Golf_streem написав:Отвечаете быстро, но размыто. И я думаю, что Вы лукавите, когда пишете :"чтобы совершить транзакцию нужно установить приложение". Ни одно приложение само по себе транзакции не совершает (если ошибаюсь--направьте на путь истины).Приложением Ашан пользуюсь давно. Соответственно оно скачано и установлено. Какой должен быть алгоритм действий? Я делал так: на кассе просканировал шрих-код карты Ашана в приложении, просканировал товар и....Что дальше я должен делать для начисления орехов?

Доброго дня. Кешбек 5% нараховується виключно за онлайн транзакції (покупки) на сайті і в додатку партнера. На покупки в офлайн магазинах кешбек не нараховується. Оплата з допомогою QR-коду на касі магазину фактично є розрахунком в офлайн магазині. На даний момент через додаток Партнера враховується лише онлайн замовлення, де клієнт оплачує його з допомогою прив’язаної картки чи з введенням її реквізитів. Інформація про те, що оплата по QR-коду не підходить під умови акції, була додана на офіційному сайті cashuclub та в додатках в промо-описі акції. Додатково напишу вам в ПП.


Непогано ви так провернули акцію....даремно тільки розраховувався додатком.
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 22:25

Alfa_Bank здравствуйте! Подскажите, а можно ли компенсировать покупку, которая уже переведена в рассрочку и рассрочка уже подтверждена? И если да, то каков в данном случае работает алгоритм. Спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 01:20

  Alfa_Bank написав:Інформація про те, що оплата по QR-коду не підходить під умови акції, була додана на офіційному сайті cashuclub та в додатках в промо-описі акції. Додатково напишу вам в ПП.


красиво)))
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 01:28

  Driver написав:1. Напомните, плз, лимит тропинки из Приватбанка 30000 за один раз?


а шо уже можно не только через терминал?
uaprofi
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