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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9633963496359636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 07:26

  Кассандра написав:Alfa_Bank здравствуйте! Подскажите, а можно ли компенсировать покупку, которая уже переведена в рассрочку и рассрочка уже подтверждена? И если да, то каков в данном случае работает алгоритм. Спасибо

Доброго дня. Не зовсім зрозуміла ваше питання. Що ви маєте на увазі під "компенсувати"?
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10658
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 07:54

  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Alfa_Bank здравствуйте! Подскажите, а можно ли компенсировать покупку, которая уже переведена в рассрочку и рассрочка уже подтверждена? И если да, то каков в данном случае работает алгоритм. Спасибо

Доброго дня. Не зовсім зрозуміла ваше питання. Що ви маєте на увазі під "компенсувати"?

Вероятно имелось ввиду вернуть деньги за покупку за счёт накопленных кешью
velvet
 
Повідомлень: 3932
З нами з: 06.03.09
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:11

  velvet написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Alfa_Bank здравствуйте! Подскажите, а можно ли компенсировать покупку, которая уже переведена в рассрочку и рассрочка уже подтверждена? И если да, то каков в данном случае работает алгоритм. Спасибо

Доброго дня. Не зовсім зрозуміла ваше питання. Що ви маєте на увазі під "компенсувати"?

Вероятно имелось ввиду вернуть деньги за покупку за счёт накопленных кешью

Доброго дня. Дякую за підказку. Якщо так, то можна.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10658
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
Профіль
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  #<1 ... 9633963496359636
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