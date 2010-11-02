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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 07:26
Кассандра написав:Alfa_Bank
здравствуйте! Подскажите, а можно ли компенсировать покупку, которая уже переведена в рассрочку и рассрочка уже подтверждена? И если да, то каков в данном случае работает алгоритм. Спасибо
Доброго дня. Не зовсім зрозуміла ваше питання. Що ви маєте на увазі під "компенсувати"?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 07:54
Alfa_Bank написав: Кассандра написав:Alfa_Bank
здравствуйте! Подскажите, а можно ли компенсировать покупку, которая уже переведена в рассрочку и рассрочка уже подтверждена? И если да, то каков в данном случае работает алгоритм. Спасибо
Доброго дня. Не зовсім зрозуміла ваше питання. Що ви маєте на увазі під "компенсувати"?
Вероятно имелось ввиду вернуть деньги за покупку за счёт накопленных кешью
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Додано: Вів 27 лип, 2021 08:11
velvet написав: Alfa_Bank написав: Кассандра написав:Alfa_Bank
здравствуйте! Подскажите, а можно ли компенсировать покупку, которая уже переведена в рассрочку и рассрочка уже подтверждена? И если да, то каков в данном случае работает алгоритм. Спасибо
Доброго дня. Не зовсім зрозуміла ваше питання. Що ви маєте на увазі під "компенсувати"?
Вероятно имелось ввиду вернуть деньги за покупку за счёт накопленных кешью
Доброго дня. Дякую за підказку. Якщо так, то можна.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 27 лип, 2021 11:35
Alfa_Bank написав: KVV написав:
Оплата понад 500 грн з МСС 4814 підпадає під розстрочку, правильно?
Доброго дня. Так.
Все оформилось. Дякую.
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Вів 27 лип, 2021 07:56
cohan
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