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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9633963496359636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 07:26

  Кассандра написав:Alfa_Bank здравствуйте! Подскажите, а можно ли компенсировать покупку, которая уже переведена в рассрочку и рассрочка уже подтверждена? И если да, то каков в данном случае работает алгоритм. Спасибо

Доброго дня. Не зовсім зрозуміла ваше питання. Що ви маєте на увазі під "компенсувати"?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 07:54

  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Alfa_Bank здравствуйте! Подскажите, а можно ли компенсировать покупку, которая уже переведена в рассрочку и рассрочка уже подтверждена? И если да, то каков в данном случае работает алгоритм. Спасибо

Доброго дня. Не зовсім зрозуміла ваше питання. Що ви маєте на увазі під "компенсувати"?

Вероятно имелось ввиду вернуть деньги за покупку за счёт накопленных кешью
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:11

  velvet написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Alfa_Bank здравствуйте! Подскажите, а можно ли компенсировать покупку, которая уже переведена в рассрочку и рассрочка уже подтверждена? И если да, то каков в данном случае работает алгоритм. Спасибо

Доброго дня. Не зовсім зрозуміла ваше питання. Що ви маєте на увазі під "компенсувати"?

Вероятно имелось ввиду вернуть деньги за покупку за счёт накопленных кешью

Доброго дня. Дякую за підказку. Якщо так, то можна.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:35

  Alfa_Bank написав:
  KVV написав:Оплата понад 500 грн з МСС 4814 підпадає під розстрочку, правильно?

Доброго дня. Так.

Все оформилось. Дякую.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:08

  uaprofi написав:а шо уже можно не только через терминал?

Без комиссии только через терминал.
Но, как говорится, на безрыбье и терминал тропинка.
Не в Привате же такую сумму держать? :D
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:10

MASolomko, спасибо за ответ.

  MASolomko написав:2) в один день? Уверены, что Приват это позволит ещё?

А что, может не позволить?
Проблема пришла откуда не ждали... :(
Driver
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