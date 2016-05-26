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Альфа-Банк
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Додано: Вів 27 лип, 2021 07:26
Кассандра написав:Alfa_Bank
здравствуйте! Подскажите, а можно ли компенсировать покупку, которая уже переведена в рассрочку и рассрочка уже подтверждена? И если да, то каков в данном случае работает алгоритм. Спасибо
Доброго дня. Не зовсім зрозуміла ваше питання. Що ви маєте на увазі під "компенсувати"?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 07:54
Alfa_Bank написав: Кассандра написав:Alfa_Bank
здравствуйте! Подскажите, а можно ли компенсировать покупку, которая уже переведена в рассрочку и рассрочка уже подтверждена? И если да, то каков в данном случае работает алгоритм. Спасибо
Доброго дня. Не зовсім зрозуміла ваше питання. Що ви маєте на увазі під "компенсувати"?
Вероятно имелось ввиду вернуть деньги за покупку за счёт накопленных кешью
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Додано: Вів 27 лип, 2021 08:11
velvet написав: Alfa_Bank написав: Кассандра написав:Alfa_Bank
здравствуйте! Подскажите, а можно ли компенсировать покупку, которая уже переведена в рассрочку и рассрочка уже подтверждена? И если да, то каков в данном случае работает алгоритм. Спасибо
Доброго дня. Не зовсім зрозуміла ваше питання. Що ви маєте на увазі під "компенсувати"?
Вероятно имелось ввиду вернуть деньги за покупку за счёт накопленных кешью
Доброго дня. Дякую за підказку. Якщо так, то можна.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 27 лип, 2021 11:35
Alfa_Bank написав: KVV написав:
Оплата понад 500 грн з МСС 4814 підпадає під розстрочку, правильно?
Доброго дня. Так.
Все оформилось. Дякую.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 13:08
uaprofi написав:
а шо уже можно не только через терминал?
Без комиссии только через терминал.
Но, как говорится, на безрыбье и терминал тропинка.
Не в Привате же такую сумму держать?
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Додано: Вів 27 лип, 2021 13:10
MASolomko
, спасибо за ответ.
MASolomko написав:
2) в один день? Уверены, что Приват это позволит ещё?
А что, может не позволить?
Проблема пришла откуда не ждали...
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:29
Driver, вероятность есть.
Зависит от того какую сумму ты захочешь прогнать через тропу и возникнут ли у Привата и/или Альфа вопросы к происхождению средств.
Я не пробовал, поэтому сказать не могу.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 21:28
MASolomko написав:
Driver, вероятность есть.
Зависит от того какую сумму ты захочешь прогнать через тропу и возникнут ли у Привата и/или Альфа вопросы к происхождению средств.
Я не пробовал, поэтому сказать не могу.
Там точно є якийсь ліміт, 15 чи 20кгрн, начебто, на Альфу через ТСО Привата...
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