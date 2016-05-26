А что там смотреть?
В 7:13 деньги сняты с депозита, в 9:28 зашли на карту.
О - оперативность.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лип, 2021 08:38
Re: Альфа-Банк
А что там смотреть?
В 7:13 деньги сняты с депозита, в 9:28 зашли на карту.
О - оперативность.
Додано: Сер 28 лип, 2021 09:37
Re: Альфа-Банк
Где-то здесь уже задавали вопрос. Для комфорт фгвфл будет ли начисление кб за пополнение через сенс? (в правилах этот тариф не учтен, но помнится вы кому-то отвечали, что должны начислить)
|