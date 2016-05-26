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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9634963596369637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:38

Re: Альфа-Банк

А что там смотреть?
В 7:13 деньги сняты с депозита, в 9:28 зашли на карту.
О - оперативность.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:37

Re: Альфа-Банк

Где-то здесь уже задавали вопрос. Для комфорт фгвфл будет ли начисление кб за пополнение через сенс? (в правилах этот тариф не учтен, но помнится вы кому-то отвечали, что должны начислить)
Menwyy
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