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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 05:40
Всем доброе утро!
Оформил Black - возникло несколько вопросов.
25 операций, необходимых для бесплатности пакета, считают по дате фактической операции или по проводке?
Где выгодней держать свободные средства - доходный сейф или сбер. счёт? Процент-то одинаковый, но может есть нюансы или подводные камни?
Как без комиссии выводить средства со сбер. счета (дох. сейфа)?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
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Anadonta
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Додано: Чет 29 лип, 2021 06:55
Anadonta написав:
Всем доброе утро!
Оформил Black - возникло несколько вопросов.
25 операций, необходимых для бесплатности пакета, считают по дате фактической операции или по проводке?
Где выгодней держать свободные средства - доходный сейф или сбер. счёт? Процент-то одинаковый, но может есть нюансы или подводные камни?
Как без комиссии выводить средства со сбер. счета (дох. сейфа)?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Доброго дня. Операції для безкоштовності Пакету рахуються по даті здійснення. Кошти можете зберігати, де вам зручно, виводити їх з депозиту чи ДС можна безкоштовно через банкінг.
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