Anadonta написав:
Где выгодней держать свободные средства - доходный сейф или сбер. счёт? Процент-то одинаковый, но может есть нюансы или подводные камни?
Как без комиссии выводить средства со сбер. счета (дох. сейфа)?
Я на сбере храню под 6%. У него куча преимущест перед ДохСейфом(5/6/7% в зависимости от Пакета):
- онлайн-открытие в МАБе, 100грн неснижаемая сумма
- полноценый щот 2620, который мона пополнять СЭПом
- онлайн-пополняшки любого своего щота у Алки, а не ток Пакетного
- проводка пополнения текущим днем, в отл. от Доха -- на сл. опердн.
Главный недостаток Доха то, шо он является субсчетом основного Пакетного щота (типа МЗ у ощАда и Симы), поэтому все оверы Пакетного гасятся и за счет Доха, даже те оверы, за которые Алка типа не наказывает.
А пополнять Доху в Пт. вааще не имеет смысла, т.к. проводка будет в Пн. и на уикенде гроши пролежат без %% В отл. от сбера, де %% в этом случ. начнут капать с Сб.