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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9635963696379638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 05:40

Re: Альфа-Банк

Всем доброе утро!
Оформил Black - возникло несколько вопросов.
25 операций, необходимых для бесплатности пакета, считают по дате фактической операции или по проводке?
Где выгодней держать свободные средства - доходный сейф или сбер. счёт? Процент-то одинаковый, но может есть нюансы или подводные камни?
Как без комиссии выводить средства со сбер. счета (дох. сейфа)?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 06:55

  Anadonta написав:Всем доброе утро!
Оформил Black - возникло несколько вопросов.
25 операций, необходимых для бесплатности пакета, считают по дате фактической операции или по проводке?
Где выгодней держать свободные средства - доходный сейф или сбер. счёт? Процент-то одинаковый, но может есть нюансы или подводные камни?
Как без комиссии выводить средства со сбер. счета (дох. сейфа)?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!

Доброго дня. Операції для безкоштовності Пакету рахуються по даті здійснення. Кошти можете зберігати, де вам зручно, виводити їх з депозиту чи ДС можна безкоштовно через банкінг.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:58

Re: Альфа-Банк

  Anadonta написав:Где выгодней держать свободные средства - доходный сейф или сбер. счёт? Процент-то одинаковый, но может есть нюансы или подводные камни?
Как без комиссии выводить средства со сбер. счета (дох. сейфа)?

Я на сбере храню под 6%. У него куча преимущест перед ДохСейфом(5/6/7% в зависимости от Пакета):
- онлайн-открытие в МАБе, 100грн неснижаемая сумма
- полноценый щот 2620, который мона пополнять СЭПом
- онлайн-пополняшки любого своего щота у Алки, а не ток Пакетного
- проводка пополнения текущим днем, в отл. от Доха -- на сл. опердн.

Главный недостаток Доха то, шо он является субсчетом основного Пакетного щота (типа МЗ у ощАда и Симы), поэтому все оверы Пакетного гасятся и за счет Доха, даже те оверы, за которые Алка типа не наказывает.
А пополнять Доху в Пт. вааще не имеет смысла, т.к. проводка будет в Пн. и на уикенде гроши пролежат без %% В отл. от сбера, де %% в этом случ. начнут капать с Сб. 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:33

Re: Альфа-Банк

Вопрос ОфПреду
В прошлом месяце и в начале этого в сенсе делал пополнение комфорта с карты другого банка. МСС было 6012.
Вчера сделал пополнение той же карты с того же донора но МСС 6536.
Чем вызвано такое изменение и не повлияет ли это на акцию пополни карту в сенсе и получи 1% орехов?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:40

  mephala написав:Вопрос ОфПреду
В прошлом месяце и в начале этого в сенсе делал пополнение комфорта с карты другого банка. МСС было 6012.
Вчера сделал пополнение той же карты с того же донора но МСС 6536.
Чем вызвано такое изменение и не повлияет ли это на акцию пополни карту в сенсе и получи 1% орехов?

Доброго дня. Дивлюся.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:07

Re: Альфа-Банк

Писали, що з payoneer на картку Альфа банку можна було переказати долари без комісії.
Зараз співробітництво припинено. Чому і чи відновиться воно?
Які є інші банки з мінімальною комісією ?
superodesssit
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:23

  superodesssit написав:Писали, що з payoneer на картку Альфа банку можна було переказати долари без комісії.
Зараз співробітництво припинено. Чому і чи відновиться воно?
Які є інші банки з мінімальною комісією ?


конкорд посмотрите

ну и ридный приват налогинформ конечно
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:25

  superodesssit написав:Писали, що з payoneer на картку Альфа банку можна було переказати долари без комісії.
Зараз співробітництво припинено. Чому і чи відновиться воно?
Які є інші банки з мінімальною комісією ?

Доброго дня. 26.07.2021 призупинена можливість роботи з системою переказів Payoneer.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:28

В телеграмме пишут
Проводимо технологічні роботи в Sense SuperApp, тому додаток тимчасово недоступний
В найближчий час відновимо його роботу
vollena71
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