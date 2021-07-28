|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 05:40
Всем доброе утро!
Оформил Black - возникло несколько вопросов.
25 операций, необходимых для бесплатности пакета, считают по дате фактической операции или по проводке?
Где выгодней держать свободные средства - доходный сейф или сбер. счёт? Процент-то одинаковый, но может есть нюансы или подводные камни?
Как без комиссии выводить средства со сбер. счета (дох. сейфа)?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 1072
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лип, 2021 06:55
Anadonta написав:
Всем доброе утро!
Оформил Black - возникло несколько вопросов.
25 операций, необходимых для бесплатности пакета, считают по дате фактической операции или по проводке?
Где выгодней держать свободные средства - доходный сейф или сбер. счёт? Процент-то одинаковый, но может есть нюансы или подводные камни?
Как без комиссии выводить средства со сбер. счета (дох. сейфа)?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Доброго дня. Операції для безкоштовності Пакету рахуються по даті здійснення. Кошти можете зберігати, де вам зручно, виводити їх з депозиту чи ДС можна безкоштовно через банкінг.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10663
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 29 лип, 2021 08:58
Anadonta написав:
Где выгодней держать свободные средства - доходный сейф или сбер. счёт? Процент-то одинаковый, но может есть нюансы или подводные камни?
Как без комиссии выводить средства со сбер. счета (дох. сейфа)?
Я на сбере храню под 6%. У него куча преимущест перед ДохСейфом(5/6/7% в зависимости от Пакета):
- онлайн-открытие в МАБе, 100грн неснижаемая сумма
- полноценый щот 2620, который мона пополнять СЭПом
- онлайн-пополняшки любого своего щота у Алки, а не ток Пакетного
- проводка пополнения текущим днем, в отл. от Доха -- на сл. опердн.
Главный недостаток Доха то, шо он является субсчетом основного Пакетного щота (типа МЗ у ощАда и Симы), поэтому все оверы Пакетного гасятся и за счет Доха, даже те оверы, за которые Алка типа не наказывает.
А пополнять Доху в Пт. вааще не имеет смысла, т.к. проводка будет в Пн. и на уикенде гроши пролежат без %% В отл. от сбера, де %% в этом случ. начнут капать с Сб.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 556
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лип, 2021 09:33
Вопрос ОфПреду
В прошлом месяце и в начале этого в сенсе делал пополнение комфорта с карты другого банка. МСС было 6012.
Вчера сделал пополнение той же карты с того же донора но МСС 6536.
Чем вызвано такое изменение и не повлияет ли это на акцию пополни карту в сенсе и получи 1% орехов?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7231
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лип, 2021 09:40
mephala написав:
Вопрос ОфПреду
В прошлом месяце и в начале этого в сенсе делал пополнение комфорта с карты другого банка. МСС было 6012.
Вчера сделал пополнение той же карты с того же донора но МСС 6536.
Чем вызвано такое изменение и не повлияет ли это на акцию пополни карту в сенсе и получи 1% орехов?
Доброго дня. Дивлюся.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10663
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:07
Писали, що з payoneer на картку Альфа банку можна було переказати долари без комісії.
Зараз співробітництво припинено. Чому і чи відновиться воно?
Які є інші банки з мінімальною комісією ?
-
superodesssit
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 28.07.16
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:23
superodesssit написав:
Писали, що з payoneer на картку Альфа банку можна було переказати долари без комісії.
Зараз співробітництво припинено. Чому і чи відновиться воно?
Які є інші банки з мінімальною комісією ?
конкорд посмотрите
ну и ридный приват налогинформ конечно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2308
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:25
superodesssit написав:
Писали, що з payoneer на картку Альфа банку можна було переказати долари без комісії.
Зараз співробітництво припинено. Чому і чи відновиться воно?
Які є інші банки з мінімальною комісією ?
Доброго дня. 26.07.2021 призупинена можливість роботи з системою переказів Payoneer.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10663
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:28
В телеграмме пишут
Проводимо технологічні роботи в Sense SuperApp, тому додаток тимчасово недоступний
В найближчий час відновимо його роботу
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2646
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 502 раз.
- Подякували: 534 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|49229
|6438195
|
|
|1355
|369545
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19753
|2891865
|
Чет 29 лип, 2021 06:03
Ой+
|