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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 15:14
vollena71 написав:
В телеграмме пишут
Проводимо технологічні роботи в Sense SuperApp, тому додаток тимчасово недоступний
В найближчий час відновимо його роботу
Сенс колбасит до сих пор
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:15
velvet написав: vollena71 написав:
В телеграмме пишут
Проводимо технологічні роботи в Sense SuperApp, тому додаток тимчасово недоступний
В найближчий час відновимо його роботу
Сенс колбасит до сих пор
Добрий день. Спостерігається проблема зі входом в Sense SuperApp. Працюємо над виправленням.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:31
Alfa_Bank
там по моему вопросу еще ниче не прояснилось?
а то месяц идет к завершению - нужно понимать существенны изменения или нет.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:34
mephala написав:Alfa_Bank
там по моему вопросу еще ниче не прояснилось?
а то месяц идет к завершению - нужно понимать существенны изменения или нет.
Зміни в настройки терміналів не вносились. Можливо це одиничний випадок. Питання чи буде нарахований бонус поки ще в роботі, потрібно дочекатись поки операція зайде в бонусний модуль, завтра відпишусь.
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Alfa_Bank
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