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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9636963796389639

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:14

  vollena71 написав:В телеграмме пишут
Проводимо технологічні роботи в Sense SuperApp, тому додаток тимчасово недоступний
В найближчий час відновимо його роботу

Сенс колбасит до сих пор
velvet
 
Повідомлень: 3934
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 590 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:15

  velvet написав:
  vollena71 написав:В телеграмме пишут
Проводимо технологічні роботи в Sense SuperApp, тому додаток тимчасово недоступний
В найближчий час відновимо його роботу

Сенс колбасит до сих пор

Добрий день. Спостерігається проблема зі входом в Sense SuperApp. Працюємо над виправленням.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10665
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:31

Alfa_Bank
там по моему вопросу еще ниче не прояснилось?
а то месяц идет к завершению - нужно понимать существенны изменения или нет.
mephala
 
Повідомлень: 7232
З нами з: 07.04.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 802 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:34

  mephala написав:Alfa_Bank
там по моему вопросу еще ниче не прояснилось?
а то месяц идет к завершению - нужно понимать существенны изменения или нет.

Зміни в настройки терміналів не вносились. Можливо це одиничний випадок. Питання чи буде нарахований бонус поки ще в роботі, потрібно дочекатись поки операція зайде в бонусний модуль, завтра відпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10665
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
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1
1
  #<1 ... 9636963796389639
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