RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9636963796389639

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:14

  vollena71 написав:В телеграмме пишут
Проводимо технологічні роботи в Sense SuperApp, тому додаток тимчасово недоступний
В найближчий час відновимо його роботу

Сенс колбасит до сих пор
velvet
 
Повідомлень: 3934
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:15

  velvet написав:
  vollena71 написав:В телеграмме пишут
Проводимо технологічні роботи в Sense SuperApp, тому додаток тимчасово недоступний
В найближчий час відновимо його роботу

Сенс колбасит до сих пор

Добрий день. Спостерігається проблема зі входом в Sense SuperApp. Працюємо над виправленням.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10665
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:31

Alfa_Bank
там по моему вопросу еще ниче не прояснилось?
а то месяц идет к завершению - нужно понимать существенны изменения или нет.
mephala
 
Повідомлень: 7232
З нами з: 07.04.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:34

  mephala написав:Alfa_Bank
там по моему вопросу еще ниче не прояснилось?
а то месяц идет к завершению - нужно понимать существенны изменения или нет.

Зміни в настройки терміналів не вносились. Можливо це одиничний випадок. Питання чи буде нарахований бонус поки ще в роботі, потрібно дочекатись поки операція зайде в бонусний модуль, завтра відпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10665
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 20:25

Подскажите пожалуйста по кредитке ред какой кредитний лимит открив.изначально? А то как то будет не комильфо открить карту и получить "0" лимит
olgerd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3449
З нами з: 13.03.11
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 20:35

  olgerd написав:Подскажите пожалуйста по кредитке ред какой кредитний лимит открив.изначально? А то как то будет не комильфо открить карту и получить "0" лимит
Вам его озвучат до момента получения карты.
Bosstone
 
Повідомлень: 1894
З нами з: 21.04.10
Подякував: 668 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9636963796389639
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, stadtisch і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4924, 4925, 4926
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49257 6441764
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лип, 2021 19:53
candidat
Банк Земельний Капiтал 1 ... 48, 49, 50
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
496 121842
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лип, 2021 19:01
Danik
Идея Банк 1 ... 1975, 1976, 1977
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19761 2892778
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лип, 2021 18:04
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22705)
29.07.2021 21:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.