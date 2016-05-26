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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 15:14
vollena71 написав:
В телеграмме пишут
Проводимо технологічні роботи в Sense SuperApp, тому додаток тимчасово недоступний
В найближчий час відновимо його роботу
Сенс колбасит до сих пор
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:15
velvet написав: vollena71 написав:
В телеграмме пишут
Проводимо технологічні роботи в Sense SuperApp, тому додаток тимчасово недоступний
В найближчий час відновимо його роботу
Сенс колбасит до сих пор
Добрий день. Спостерігається проблема зі входом в Sense SuperApp. Працюємо над виправленням.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:31
Alfa_Bank
там по моему вопросу еще ниче не прояснилось?
а то месяц идет к завершению - нужно понимать существенны изменения или нет.
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mephala
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:34
mephala написав:Alfa_Bank
там по моему вопросу еще ниче не прояснилось?
а то месяц идет к завершению - нужно понимать существенны изменения или нет.
Зміни в настройки терміналів не вносились. Можливо це одиничний випадок. Питання чи буде нарахований бонус поки ще в роботі, потрібно дочекатись поки операція зайде в бонусний модуль, завтра відпишусь.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 20:25
Подскажите пожалуйста по кредитке ред какой кредитний лимит открив.изначально? А то как то будет не комильфо открить карту и получить "0" лимит
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olgerd
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Додано: Чет 29 лип, 2021 20:35
olgerd написав:
Подскажите пожалуйста по кредитке ред какой кредитний лимит открив.изначально? А то как то будет не комильфо открить карту и получить "0" лимит
Вам его озвучат до момента получения карты.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 21:28
olgerd, если у Вас финномер в Альфе Киевстар и в Sense есть возможность оформить цифровую кредитку, то лимит может быть хороших.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 22:39
Підскажіть оборотно-сальдова відомість для юр особи (ОСББ), а також виписка за рік у відділенні банку безкоштовна чи ні? Які є варіанти вибору даних по оборотно-сальдовій відомості? (по датам, по контрагентам..). Назначення платежу відображається тільки у виписках?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 22:58
olgerd написав:
Подскажите пожалуйста по кредитке ред какой кредитний лимит открив.изначально? А то как то будет не комильфо открить карту и получить "0" лимит
по-моему, Альфа с нулем не дает, или лимит, или нет карты вообще
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cohan
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Чет 29 лип, 2021 19:01
Danik
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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