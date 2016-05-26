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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9637963896399640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:03

  readrend написав:Підскажіть оборотно-сальдова відомість для юр особи (ОСББ), а також виписка за рік у відділенні банку безкоштовна чи ні? Які є варіанти вибору даних по оборотно-сальдовій відомості? (по датам, по контрагентам..). Назначення платежу відображається тільки у виписках?

Доброго дня. Для уточнення інформації, будь ласка, зверніться за номером 0 800 50 70 44.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 9637963896399640
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