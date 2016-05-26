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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:03
readrend написав:
Підскажіть оборотно-сальдова відомість для юр особи (ОСББ), а також виписка за рік у відділенні банку безкоштовна чи ні? Які є варіанти вибору даних по оборотно-сальдовій відомості? (по датам, по контрагентам..). Назначення платежу відображається тільки у виписках?
Доброго дня. Для уточнення інформації, будь ласка, зверніться за номером 0 800 50 70 44.
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