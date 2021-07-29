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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:03
readrend написав:
Підскажіть оборотно-сальдова відомість для юр особи (ОСББ), а також виписка за рік у відділенні банку безкоштовна чи ні? Які є варіанти вибору даних по оборотно-сальдовій відомості? (по датам, по контрагентам..). Назначення платежу відображається тільки у виписках?
Доброго дня. Для уточнення інформації, будь ласка, зверніться за номером 0 800 50 70 44.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:56
mephala написав:
Вопрос ОфПреду
В прошлом месяце и в начале этого в сенсе делал пополнение комфорта с карты другого банка. МСС было 6012.
Вчера сделал пополнение той же карты с того же донора но МСС 6536.
Чем вызвано такое изменение и не повлияет ли это на акцию пополни карту в сенсе и получи 1% орехов?
Доброго дня. Зміни в настройки терміналів не вносились. Зараз аналізуємо чому так вийшло. Незважаючи на інший МСС, операція під акцію "Сенсаційний бонус" підходить.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:58
Alfa_Bank написав: mephala написав:
Вопрос ОфПреду
В прошлом месяце и в начале этого в сенсе делал пополнение комфорта с карты другого банка. МСС было 6012.
Вчера сделал пополнение той же карты с того же донора но МСС 6536.
Чем вызвано такое изменение и не повлияет ли это на акцию пополни карту в сенсе и получи 1% орехов?
Доброго дня. Зміни в настройки терміналів не вносились. Зараз аналізуємо чому так вийшло. Незважаючи на інший МСС, операція під акцію "Сенсаційний бонус" підходить.
Такой МСС может быть при дерганьи с Визы, а у Мастера 6012.
Може mephala
карту другой МПС юзал
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Amethyst
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:24
Alfa_Bank написав: mephala написав:
Вопрос ОфПреду
В прошлом месяце и в начале этого в сенсе делал пополнение комфорта с карты другого банка. МСС было 6012.
Вчера сделал пополнение той же карты с того же донора но МСС 6536.
Чем вызвано такое изменение и не повлияет ли это на акцию пополни карту в сенсе и получи 1% орехов?
Доброго дня. Зміни в настройки терміналів не вносились. Зараз аналізуємо чому так вийшло. Незважаючи на інший МСС, операція під акцію "Сенсаційний бонус" підходить.
В прошлом месяце был у меня MCC 6536 (но я бросал на Альфу) - орехов не дали.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:48
ВнутриАльфаПеревод идет уже полтора часа. По случаю последнего дня месяца, электричка на приколе - деньги везут ишаками?
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Asdушный
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:55
Asdушный написав:
ВнутриАльфаПеревод идет уже полтора часа. По случаю последнего дня месяца, электричка на приколе - деньги везут ишаками?
Ну посмотрите по выписке в МАБе.
Если по щитам уже обозначено, то осталась ток синхрон-я с картой.
Она действительно идет от 10 до 30мин
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Amethyst
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:18
Amethyst написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
Вопрос ОфПреду
В прошлом месяце и в начале этого в сенсе делал пополнение комфорта с карты другого банка. МСС было 6012.
Вчера сделал пополнение той же карты с того же донора но МСС 6536.
Чем вызвано такое изменение и не повлияет ли это на акцию пополни карту в сенсе и получи 1% орехов?
Доброго дня. Зміни в настройки терміналів не вносились. Зараз аналізуємо чому так вийшло. Незважаючи на інший МСС, операція під акцію "Сенсаційний бонус" підходить.
Такой МСС может быть при дерганьи с Визы, а у Мастера 6012.
Може mephala
карту другой МПС юзал
не. тропинка та же была что и в прошлом месяце.
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