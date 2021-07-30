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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9637963896399640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:03

  readrend написав:Підскажіть оборотно-сальдова відомість для юр особи (ОСББ), а також виписка за рік у відділенні банку безкоштовна чи ні? Які є варіанти вибору даних по оборотно-сальдовій відомості? (по датам, по контрагентам..). Назначення платежу відображається тільки у виписках?

Доброго дня. Для уточнення інформації, будь ласка, зверніться за номером 0 800 50 70 44.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:56

  mephala написав:Вопрос ОфПреду
В прошлом месяце и в начале этого в сенсе делал пополнение комфорта с карты другого банка. МСС было 6012.
Вчера сделал пополнение той же карты с того же донора но МСС 6536.
Чем вызвано такое изменение и не повлияет ли это на акцию пополни карту в сенсе и получи 1% орехов?

Доброго дня. Зміни в настройки терміналів не вносились. Зараз аналізуємо чому так вийшло. Незважаючи на інший МСС, операція під акцію "Сенсаційний бонус" підходить.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10668
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:58

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Вопрос ОфПреду
В прошлом месяце и в начале этого в сенсе делал пополнение комфорта с карты другого банка. МСС было 6012.
Вчера сделал пополнение той же карты с того же донора но МСС 6536.
Чем вызвано такое изменение и не повлияет ли это на акцию пополни карту в сенсе и получи 1% орехов?

Доброго дня. Зміни в настройки терміналів не вносились. Зараз аналізуємо чому так вийшло. Незважаючи на інший МСС, операція під акцію "Сенсаційний бонус" підходить.

Такой МСС может быть при дерганьи с Визы, а у Мастера 6012.
Може mephala карту другой МПС юзал :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:24

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Вопрос ОфПреду
В прошлом месяце и в начале этого в сенсе делал пополнение комфорта с карты другого банка. МСС было 6012.
Вчера сделал пополнение той же карты с того же донора но МСС 6536.
Чем вызвано такое изменение и не повлияет ли это на акцию пополни карту в сенсе и получи 1% орехов?

Доброго дня. Зміни в настройки терміналів не вносились. Зараз аналізуємо чому так вийшло. Незважаючи на інший МСС, операція під акцію "Сенсаційний бонус" підходить.


В прошлом месяце был у меня MCC 6536 (но я бросал на Альфу) - орехов не дали.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:48

ВнутриАльфаПеревод идет уже полтора часа. По случаю последнего дня месяца, электричка на приколе - деньги везут ишаками? :)
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:55

  Asdушный написав:ВнутриАльфаПеревод идет уже полтора часа. По случаю последнего дня месяца, электричка на приколе - деньги везут ишаками? :)

Ну посмотрите по выписке в МАБе.
Если по щитам уже обозначено, то осталась ток синхрон-я с картой.
Она действительно идет от 10 до 30мин :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:18

  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Вопрос ОфПреду
В прошлом месяце и в начале этого в сенсе делал пополнение комфорта с карты другого банка. МСС было 6012.
Вчера сделал пополнение той же карты с того же донора но МСС 6536.
Чем вызвано такое изменение и не повлияет ли это на акцию пополни карту в сенсе и получи 1% орехов?

Доброго дня. Зміни в настройки терміналів не вносились. Зараз аналізуємо чому так вийшло. Незважаючи на інший МСС, операція під акцію "Сенсаційний бонус" підходить.

Такой МСС может быть при дерганьи с Визы, а у Мастера 6012.
Може mephala карту другой МПС юзал :wink:


не. тропинка та же была что и в прошлом месяце.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:26

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:не. тропинка та же была что и в прошлом месяце

Т.е. таки Алюсик химичит :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:47

  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Вопрос ОфПреду
В прошлом месяце и в начале этого в сенсе делал пополнение комфорта с карты другого банка. МСС было 6012.
Вчера сделал пополнение той же карты с того же донора но МСС 6536.
Чем вызвано такое изменение и не повлияет ли это на акцию пополни карту в сенсе и получи 1% орехов?

Доброго дня. Зміни в настройки терміналів не вносились. Зараз аналізуємо чому так вийшло. Незважаючи на інший МСС, операція під акцію "Сенсаційний бонус" підходить.

Такой МСС может быть при дерганьи с Визы, а у Мастера 6012.
Може mephala карту другой МПС юзал :wink:

6012 у донора раньше был при срабатывании старой тянучки. Не понмню как она называется, но не с2с. А зачисление оба месяца по 6012 на визу с визы/МС
6536 MoneySend Intracountry M
6537 MoneySend Intercountry M
6538 MoneySend Funding M
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:48

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
вы можете сказать вашим криворуким специалистам что бы они разблочили Комфорт пока разбираются????
Заколебали они!!!! Я не могу с карты пополнится ни в одном банке!!!!
Лучше бы сидел тихо и не высовывался. :evil:
mephala
 
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