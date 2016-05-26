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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 сер, 2021 17:25
Kalgan написав: хуторянка написав:
новости
пестрят заголовками-"Альфа-Банк покупает Моно(Универсал)"
пс-сори ссылка осталась на сматрф-не
а разве кроме страны кто то об этом пишет
Кстати, хорошгий пример, как вброс на инфопомойке потом подхватывают десятки изданий, и "утка превращается, превращается утка..."
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Додано: Пон 02 сер, 2021 19:22
Faceless написав: Kalgan написав: хуторянка написав:
новости
пестрят заголовками-"Альфа-Банк покупает Моно(Универсал)"
пс-сори ссылка осталась на сматрф-не
а разве кроме страны кто то об этом пишет
Кстати, хорошгий пример, как вброс на инфопомойке потом подхватывают десятки изданий, и "утка превращается, превращается утка..."
Да, зачем покупать моно, если у Альфы есть все тоже самое уже, ну почти.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 19:36
Shaman написав: sens написав: J написав:Alfa_Bank
карта "Комфорт ФГВФЛ" принимает участие в акции "Сенсаційний бонус" ?
проблемы с дебетками - на них нельзя сделать перевод между своими счетами , также доступно к сьему средств только по кредитке
нам такое немое кино не интересно
офпреду написал в лс
а что за проблемы с дебетками? или у Вас какой-то затык?
кстати, никто не сталкивался - сегодня пытался стянуть деньги с других карт на дебетку. доходит до этапа, что банк-отправитель присылает код (БВР) или через приложение (Моно) - а в Сенс некуда вводить код, да и подтверждение в Моно ни к чему не приводит - нет раздела подтверждения перевода.
1 числа все норм отработалоAlfa_Bank
, это и Вам вопрос
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Додано: Пон 02 сер, 2021 19:38
Sagittarius написав: Faceless написав: хуторянка написав:
новости
пестрят заголовками-"Альфа-Банк покупает Моно(Универсал)"
пс-сори ссылка осталась на сматрф-не
Кстати, хорошгий пример, как вброс на инфопомойке потом подхватывают десятки изданий, и "утка превращается, превращается утка..."
Да, зачем покупать моно, если у Альфы есть все тоже самое уже, ну почти.
есть все, кроме клиентов - у Моно их уже 3 млн.
а у Альфы - так и болтается в районе 1 млн?
оперативно не слежу, но несмотря на все заманухи, клиентская база и Альфы, и ПУМБа растет медленно. у Моно поживей
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Додано: Пон 02 сер, 2021 20:13
Shaman написав:
у Моно поживей
вона вже йде на спад
зараз Райф буде на хайпі (через проект із АТБ)
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Пон 02 сер, 2021 16:53
Danik
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