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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9646964796489649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:25

  Kalgan написав:
  хуторянка написав:новости пестрят заголовками-"Альфа-Банк покупает Моно(Универсал)"
пс-сори ссылка осталась на сматрф-не :mrgreen:

а разве кроме страны кто то об этом пишет :?:

Кстати, хорошгий пример, как вброс на инфопомойке потом подхватывают десятки изданий, и "утка превращается, превращается утка..." :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:22

  Faceless написав:
  Kalgan написав:
  хуторянка написав:новости пестрят заголовками-"Альфа-Банк покупает Моно(Универсал)"
пс-сори ссылка осталась на сматрф-не :mrgreen:

а разве кроме страны кто то об этом пишет :?:

Кстати, хорошгий пример, как вброс на инфопомойке потом подхватывают десятки изданий, и "утка превращается, превращается утка..." :mrgreen:

Да, зачем покупать моно, если у Альфы есть все тоже самое уже, ну почти.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:36

  Shaman написав:
  sens написав:
  J написав:Alfa_Bank
карта "Комфорт ФГВФЛ" принимает участие в акции "Сенсаційний бонус" ?

проблемы с дебетками - на них нельзя сделать перевод между своими счетами , также доступно к сьему средств только по кредитке :mrgreen:
нам такое немое кино не интересно 8)
офпреду написал в лс

а что за проблемы с дебетками? или у Вас какой-то затык?

кстати, никто не сталкивался - сегодня пытался стянуть деньги с других карт на дебетку. доходит до этапа, что банк-отправитель присылает код (БВР) или через приложение (Моно) - а в Сенс некуда вводить код, да и подтверждение в Моно ни к чему не приводит - нет раздела подтверждения перевода.

1 числа все норм отработало

Alfa_Bank, это и Вам вопрос
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:38

  Sagittarius написав:
  Faceless написав:
  хуторянка написав:новости пестрят заголовками-"Альфа-Банк покупает Моно(Универсал)"
пс-сори ссылка осталась на сматрф-не :mrgreen:

Кстати, хорошгий пример, как вброс на инфопомойке потом подхватывают десятки изданий, и "утка превращается, превращается утка..." :mrgreen:

Да, зачем покупать моно, если у Альфы есть все тоже самое уже, ну почти.

есть все, кроме клиентов - у Моно их уже 3 млн.
а у Альфы - так и болтается в районе 1 млн?

оперативно не слежу, но несмотря на все заманухи, клиентская база и Альфы, и ПУМБа растет медленно. у Моно поживей
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 20:13

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:у Моно поживей

вона вже йде на спад
зараз Райф буде на хайпі (через проект із АТБ)
greenozon
 
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