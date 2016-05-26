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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 сер, 2021 17:25
Kalgan написав: хуторянка написав:
новости
пестрят заголовками-"Альфа-Банк покупает Моно(Универсал)"
пс-сори ссылка осталась на сматрф-не
а разве кроме страны кто то об этом пишет
Кстати, хорошгий пример, как вброс на инфопомойке потом подхватывают десятки изданий, и "утка превращается, превращается утка..."
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Додано: Пон 02 сер, 2021 19:22
Faceless написав: Kalgan написав: хуторянка написав:
новости
пестрят заголовками-"Альфа-Банк покупает Моно(Универсал)"
пс-сори ссылка осталась на сматрф-не
а разве кроме страны кто то об этом пишет
Кстати, хорошгий пример, как вброс на инфопомойке потом подхватывают десятки изданий, и "утка превращается, превращается утка..."
Да, зачем покупать моно, если у Альфы есть все тоже самое уже, ну почти.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 19:36
Shaman написав: sens написав: J написав:Alfa_Bank
карта "Комфорт ФГВФЛ" принимает участие в акции "Сенсаційний бонус" ?
проблемы с дебетками - на них нельзя сделать перевод между своими счетами , также доступно к сьему средств только по кредитке
нам такое немое кино не интересно
офпреду написал в лс
а что за проблемы с дебетками? или у Вас какой-то затык?
кстати, никто не сталкивался - сегодня пытался стянуть деньги с других карт на дебетку. доходит до этапа, что банк-отправитель присылает код (БВР) или через приложение (Моно) - а в Сенс некуда вводить код, да и подтверждение в Моно ни к чему не приводит - нет раздела подтверждения перевода.
1 числа все норм отработалоAlfa_Bank
, это и Вам вопрос
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Додано: Пон 02 сер, 2021 19:38
Sagittarius написав: Faceless написав: хуторянка написав:
новости
пестрят заголовками-"Альфа-Банк покупает Моно(Универсал)"
пс-сори ссылка осталась на сматрф-не
Кстати, хорошгий пример, как вброс на инфопомойке потом подхватывают десятки изданий, и "утка превращается, превращается утка..."
Да, зачем покупать моно, если у Альфы есть все тоже самое уже, ну почти.
есть все, кроме клиентов - у Моно их уже 3 млн.
а у Альфы - так и болтается в районе 1 млн?
оперативно не слежу, но несмотря на все заманухи, клиентская база и Альфы, и ПУМБа растет медленно. у Моно поживей
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Shaman
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Додано: Пон 02 сер, 2021 20:13
Shaman написав:
у Моно поживей
вона вже йде на спад
зараз Райф буде на хайпі (через проект із АТБ)
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Додано: Пон 02 сер, 2021 20:26
greenozon написав: Shaman написав:
у Моно поживей
вона вже йде на спад
зараз Райф буде на хайпі (через проект із АТБ)
за проектом Райф-АТБ я тоже смотрю, какие будут результаты - но пока никаких цифр еще не встречал по итогам - в принципе еще прошло мало времени
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Додано: Вів 03 сер, 2021 07:02
сегодня создавал в МАБЕ шаблон ..выбрал откуда отправлять - с пакетки ( по умолчанию стоял РЕД) ..выбрал создать новый шаблон и по реквизитам ... и тут втихаря , откуда отправлять МАБ СМЕНИЛ на РЭД ...я не обратил внимание ,так как кнопал реквизиты получателя ..в общем на 1000 грн - 40 грн комиса ,то такое и сумма в грейсе ее загашу ... а что делать с рассрочками ?
оф пред хочу сторнировать эту операцию , это возможно ? почему когда я выбрал отправку с пакетки , снова сменилась карта отправки на РЭД - это такой способ вжухивания на внимательность ?
рs снова сделал шаблон с пакетки...нажимаю на шаблон отправить..а оно светит в шаблоне , отправка с Реда !
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lincoln2
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Додано: Вів 03 сер, 2021 07:32
Shaman написав:
кстати, никто не сталкивался - сегодня пытался стянуть деньги с других карт на дебетку. доходит до этапа, что банк-отправитель присылает код (БВР) или через приложение (Моно) - а в Сенс некуда вводить код, да и подтверждение в Моно ни к чему не приводит - нет раздела подтверждения перевода.
1 числа все норм отработалоAlfa_Bank
, это и Вам вопрос
Доброго дня. Вкажіть у ПП версію додатку, назву та тип опер.системи пристрою, дату та час помилки, черговість ваших дій та відео чи скрин помилки.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 07:42
lincoln2 написав:
сегодня создавал в МАБЕ шаблон ..выбрал откуда отправлять - с пакетки ( по умолчанию стоял РЕД) ..выбрал создать новый шаблон и по реквизитам ... и тут втихаря , откуда отправлять МАБ СМЕНИЛ на РЭД ...я не обратил внимание ,так как кнопал реквизиты получателя ..в общем на 1000 грн - 40 грн комиса ,то такое и сумма в грейсе ее загашу ... а что делать с рассрочками ?
оф пред хочу сторнировать эту операцию , это возможно ? почему когда я выбрал отправку с пакетки , снова сменилась карта отправки на РЭД - это такой способ вжухивания на внимательность ?
рs снова сделал шаблон с пакетки...нажимаю на шаблон отправить..а оно светит в шаблоне , отправка с Реда !
Доброго дня. Шаблон зберігає реквізити отримувача, оплата йде з встановленої картки за замовчуванням. Така операція не підлягає сторно. Якщо ви хочете загасити дану операцію, потрібно внести суму заборгованості по основному рахунку, розстрочки погашати не потрібно.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 07:57
Alfa_Bank написав: lincoln2 написав:
сегодня создавал в МАБЕ шаблон ..выбрал откуда отправлять - с пакетки ( по умолчанию стоял РЕД) ..выбрал создать новый шаблон и по реквизитам ... и тут втихаря , откуда отправлять МАБ СМЕНИЛ на РЭД ...я не обратил внимание ,так как кнопал реквизиты получателя ..в общем на 1000 грн - 40 грн комиса ,то такое и сумма в грейсе ее загашу ... а что делать с рассрочками ?
оф пред хочу сторнировать эту операцию , это возможно ? почему когда я выбрал отправку с пакетки , снова сменилась карта отправки на РЭД - это такой способ вжухивания на внимательность ?
рs снова сделал шаблон с пакетки...нажимаю на шаблон отправить..а оно светит в шаблоне , отправка с Реда !
Доброго дня. Шаблон зберігає реквізити отримувача, оплата йде з встановленої картки за замовчуванням. Така операція не підлягає сторно. Якщо ви хочете загасити дану операцію, потрібно внести суму заборгованості по основному рахунку, розстрочки погашати не потрібно.
удалил тот шаблон..создал новый..выбрал оплата с пакетки (вместо Ред)..создать шаблон ..оплата по реквизитам - снова выбрал оплата с пакетки ( вместо РЕд)..внес реквизиты подтвердил шаблон СМС...закрыл шаблон...решил сделать тестовую отправку..нажимаю на новый шаблон..иииии,внимание !!!...карта отправки все равно РЭД в шаблоне!!!! или нужно каждый раз выбирать карту и для шаблона ,при оплате изначально ?
онлайн чат ,сказал гаситю не так ???ь вместе с рассрочками
все что должен
отправлю данные , можете точно сказать какую сумму загасить нужно
Востаннє редагувалось lincoln2
в Вів 03 сер, 2021 08:02, всього редагувалось 1 раз.
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