Додано: Вів 03 сер, 2021 07:02

сегодня создавал в МАБЕ шаблон ..выбрал откуда отправлять - с пакетки ( по умолчанию стоял РЕД) ..выбрал создать новый шаблон и по реквизитам ... и тут втихаря , откуда отправлять МАБ СМЕНИЛ на РЭД ...я не обратил внимание ,так как кнопал реквизиты получателя ..в общем на 1000 грн - 40 грн комиса ,то такое и сумма в грейсе ее загашу ... а что делать с рассрочками ?

оф пред хочу сторнировать эту операцию , это возможно ? почему когда я выбрал отправку с пакетки , снова сменилась карта отправки на РЭД - это такой способ вжухивания на внимательность ?



рs снова сделал шаблон с пакетки...нажимаю на шаблон отправить..а оно светит в шаблоне , отправка с Реда !