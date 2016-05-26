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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9647964896499650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 07:59

  lincoln2 написав:
удалил тот шаблон..создал новый..выбрал оплата с пакетки (вместо Ред)..создать шаблон ..оплата по реквизитам - снова выбрал оплата с пакетки ( вместо РЕд)..внес реквизиты подтвердил шаблон СМС...закрыл шаблон...решил сделать тестовую отправку..нажимаю на новый шаблон..иииии,внимание !!!...карта отправки все равно РЭД в шаблоне!!!!
что я делаю не так ???

Шаблон зберігає реквізити отримувача, оплата йде з встановленої картки за замовчуванням, незалежно від того, яку картку ви обрали при створенні шаблону.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10680
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 08:16

Подключил Киевстар к Сенс. Вопрос: будет ли с банковской карты списываться абонплата за мобильную связь Киевстара, если на счету 0 грн. и абонплата не платилась?
freelanc
 
Повідомлень: 173
З нами з: 04.11.18
Подякував: 2 раз.
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