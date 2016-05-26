|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 сер, 2021 07:59
lincoln2 написав:
удалил тот шаблон..создал новый..выбрал оплата с пакетки (вместо Ред)..создать шаблон ..оплата по реквизитам - снова выбрал оплата с пакетки ( вместо РЕд)..внес реквизиты подтвердил шаблон СМС...закрыл шаблон...решил сделать тестовую отправку..нажимаю на новый шаблон..иииии,внимание !!!...карта отправки все равно РЭД в шаблоне!!!!
что я делаю не так ???
Шаблон зберігає реквізити отримувача, оплата йде з встановленої картки за замовчуванням, незалежно від того, яку картку ви обрали при створенні шаблону.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10680
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 1020 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 03 сер, 2021 08:16
Подключил Киевстар к Сенс. Вопрос: будет ли с банковской карты списываться абонплата за мобильную связь Киевстара, если на счету 0 грн. и абонплата не платилась?
-
freelanc
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 04.11.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|508
|124095
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19779
|2900002
|
|
|524
|365241
|
|