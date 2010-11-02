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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9650965196529653>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:47

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Розстрочка оформляється після списання суми з рахунку.


так в этом и вся соль - в 9 утра уже списано со счета.
но покупка мной была сделана в 23-00 и согласно старым правилам она в 23-00 и будет переведена в рассрочку.
И этот зазор между 9-00 и 23-00 в РД имеет значение - по карте Эко это влет на 3,5% комиса.
И кстати а что будет при следующей схеме:
1. в 9-00 покупка списана со счета и светится в списке как "рассрочка оформлена"
2. клиент смотрит разницу между общей задолженностью и суммой рассрочек и гасит ее.
3. в 23-00 приходит время оформления рассрочки - но на счету есть свои деньги в размере суммы покупки что планировалась перевестись в рассрочку.
4. ??? что делает банк с рассрочкой? Она резко перестанет быть оформленной?

ЗЫ
а все потому что во время совершения п.2. к сумме рассрочек еще не добавлена новенькая хотя в списке светит как уже оформлена.

Після списання з рахунку, розстрочка оформляється в час, коли клієнт дав свою згоду на її оформлення / подав заявку в Сенс. Саме після цього вона з’явиться в меню "Мої розстрочки" і буде додана до загального боргу розстрочок. В історії операцій напис "Розстрочка оформлена" буде відображатись одразу після подачі заявки. Проте, орієнтуватись на даний момент потрібно саме на "Мої розстрочки". Якщо у вас РД і покупка не буде переведена в розстрочку, вона буде включена в суму для пільгового періоду, якщо передбачено тарифами, на суму покупки буде нараховано РКО.
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:58

  Sergion написав:
  Alfa_Bank написав:
  Sergion написав:Напомните, при смене пакета Комфорт (закончился срок действия) на Вайт реквизиты новой карты останутся без изменений (ИБАН...)?

Доброго дня. Якщо перевипуск - без змін. Якщо закриваєте старий Пакет и відкриваєте новий - реквізити нові.

Спасибо. В моем случае перевыпуск по сроку (окончание в августе). Написал в чат, уточнил (попросил) именно Вайт.
Офпред - указать отделение Укрпочты в котором хотел бы получить карту нельзя? Оператор сказал что Альфа сама выбирает отделение по месту проживания.

Можна вказати іншу адресу - Як змінити адресу доставки картки?
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 15:06

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:В історії операцій напис "Розстрочка оформлена" буде відображатись одразу

Плииз, придумайте ТРИ/четыре статуса:
Оформлення Розстрочки
Підтверження заявки
Розстрочка оформлена
Оформлення неможливе
Причем все эти статусы уже есть в СМС-инфо,
осталось спартанцам ток отобразить их в Сенсе.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 15:20

  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:В історії операцій напис "Розстрочка оформлена" буде відображатись одразу

Плииз, придумайте ТРИ/четыре статуса:
Оформлення Розстрочки
Підтверження заявки
Розстрочка оформлена
Оформлення неможливе
Причем все эти статусы уже есть в СМС-инфо,
осталось спартанцам ток отобразить их в Сенсе.

Доброго дня. Два останні вже є. Над першими подумаємо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 15:24

  Alfa_Bank написав:
  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:В історії операцій напис "Розстрочка оформлена" буде відображатись одразу

Плииз, придумайте ТРИ/четыре статуса:
Оформлення Розстрочки
Підтверження заявки
Розстрочка оформлена
Оформлення неможливе
Причем все эти статусы уже есть в СМС-инфо,
осталось спартанцам ток отобразить их в Сенсе.

Доброго дня. Два останні вже є. Над першими подумаємо.

Так 1я тоже есть. Вот второй нема :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 20:44

  Alfa_Bank написав:
  Shaman написав:кстати, никто не сталкивался - сегодня пытался стянуть деньги с других карт на дебетку. доходит до этапа, что банк-отправитель присылает код (БВР) или через приложение (Моно) - а в Сенс некуда вводить код, да и подтверждение в Моно ни к чему не приводит - нет раздела подтверждения перевода.

1 числа все норм отработало

Alfa_Bank, это и Вам вопрос

Доброго дня. Вкажіть у ПП версію додатку, назву та тип опер.системи пристрою, дату та час помилки, черговість ваших дій та відео чи скрин помилки.

сегодня уже починилось. так что пока отбой. в след раз все вышлю. спасибо :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 20:50

  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:В історії операцій напис "Розстрочка оформлена" буде відображатись одразу

Плииз, придумайте ТРИ/четыре статуса:
Оформлення Розстрочки
Підтверження заявки
Розстрочка оформлена
Оформлення неможливе
Причем все эти статусы уже есть в СМС-инфо,
осталось спартанцам ток отобразить их в Сенсе.

вот именно желтым цветом и сделают :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 20:54

  Alfa_Bank написав:
  lincoln2 написав:
удалил тот шаблон..создал новый..выбрал оплата с пакетки (вместо Ред)..создать шаблон ..оплата по реквизитам - снова выбрал оплата с пакетки ( вместо РЕд)..внес реквизиты подтвердил шаблон СМС...закрыл шаблон...решил сделать тестовую отправку..нажимаю на новый шаблон..иииии,внимание !!!...карта отправки все равно РЭД в шаблоне!!!!
что я делаю не так ???

Шаблон зберігає реквізити отримувача, оплата йде з встановленої картки за замовчуванням, незалежно від того, яку картку ви обрали при створенні шаблону.

А у меня при нажатии на шаблон открывается окно "Новый перевод", в котором на месте Счета отправителя написано "Не выбрано" и предлагается выбор из доступных счетов. А как установить счет для выбора по умолчанию?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:02

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:В історії операцій напис "Розстрочка оформлена" буде відображатись одразу

Плииз, придумайте ТРИ/четыре статуса:
Оформлення Розстрочки
Підтверження заявки
Розстрочка оформлена
Оформлення неможливе
Причем все эти статусы уже есть в СМС-инфо,
осталось спартанцам ток отобразить их в Сенсе.

вот именно желтым цветом и сделают :D

Лучше с фоном баловаться :)
Та нее, у них же есть в штате UX-дезигнер :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:58

с карты какого банка можно тянуть p2p на аллу, что бы без комиссий?)
VetalUA
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