mephala написав:

Alfa_Bank написав: Розстрочка оформляється після списання суми з рахунку. Розстрочка оформляється після списання суми з рахунку.

так в этом и вся соль - в 9 утра уже списано со счета.но покупка мной была сделана в 23-00 и согласно старым правилам она в 23-00 и будет переведена в рассрочку.И этот зазор между 9-00 и 23-00 в РД имеет значение - по карте Эко это влет на 3,5% комиса.И кстати а что будет при следующей схеме:1. в 9-00 покупка списана со счета и светится в списке как "рассрочка оформлена"2. клиент смотрит разницу между общей задолженностью и суммой рассрочек и гасит ее.3. в 23-00 приходит время оформления рассрочки - но на счету есть свои деньги в размере суммы покупки что планировалась перевестись в рассрочку.4. ??? что делает банк с рассрочкой? Она резко перестанет быть оформленной?ЗЫа все потому что во время совершения п.2. к сумме рассрочек еще не добавлена новенькая хотя в списке светит как уже оформлена.