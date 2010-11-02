Alfa_Bank написав:Розстрочка оформляється після списання суми з рахунку.
так в этом и вся соль - в 9 утра уже списано со счета. но покупка мной была сделана в 23-00 и согласно старым правилам она в 23-00 и будет переведена в рассрочку. И этот зазор между 9-00 и 23-00 в РД имеет значение - по карте Эко это влет на 3,5% комиса. И кстати а что будет при следующей схеме: 1. в 9-00 покупка списана со счета и светится в списке как "рассрочка оформлена" 2. клиент смотрит разницу между общей задолженностью и суммой рассрочек и гасит ее. 3. в 23-00 приходит время оформления рассрочки - но на счету есть свои деньги в размере суммы покупки что планировалась перевестись в рассрочку. 4. ??? что делает банк с рассрочкой? Она резко перестанет быть оформленной?
ЗЫ а все потому что во время совершения п.2. к сумме рассрочек еще не добавлена новенькая хотя в списке светит как уже оформлена.
Після списання з рахунку, розстрочка оформляється в час, коли клієнт дав свою згоду на її оформлення / подав заявку в Сенс. Саме після цього вона з’явиться в меню "Мої розстрочки" і буде додана до загального боргу розстрочок. В історії операцій напис "Розстрочка оформлена" буде відображатись одразу після подачі заявки. Проте, орієнтуватись на даний момент потрібно саме на "Мої розстрочки". Якщо у вас РД і покупка не буде переведена в розстрочку, вона буде включена в суму для пільгового періоду, якщо передбачено тарифами, на суму покупки буде нараховано РКО.
Sergion написав:Напомните, при смене пакета Комфорт (закончился срок действия) на Вайт реквизиты новой карты останутся без изменений (ИБАН...)?
Доброго дня. Якщо перевипуск - без змін. Якщо закриваєте старий Пакет и відкриваєте новий - реквізити нові.
Спасибо. В моем случае перевыпуск по сроку (окончание в августе). Написал в чат, уточнил (попросил) именно Вайт. Офпред - указать отделение Укрпочты в котором хотел бы получить карту нельзя? Оператор сказал что Альфа сама выбирает отделение по месту проживания.
Alfa_Bank написав:В історії операцій напис "Розстрочка оформлена" буде відображатись одразу
Плииз, придумайте ТРИ/четыре статуса: Оформлення Розстрочки Підтверження заявки Розстрочка оформлена Оформлення неможливе Причем все эти статусы уже есть в СМС-инфо, осталось спартанцам ток отобразить их в Сенсе.
Alfa_Bank написав:В історії операцій напис "Розстрочка оформлена" буде відображатись одразу
Плииз, придумайте ТРИ/четыре статуса: Оформлення Розстрочки Підтверження заявки Розстрочка оформлена Оформлення неможливе Причем все эти статусы уже есть в СМС-инфо, осталось спартанцам ток отобразить их в Сенсе.
Доброго дня. Два останні вже є. Над першими подумаємо.
Alfa_Bank написав:В історії операцій напис "Розстрочка оформлена" буде відображатись одразу
Плииз, придумайте ТРИ/четыре статуса: Оформлення Розстрочки Підтверження заявки Розстрочка оформлена Оформлення неможливе Причем все эти статусы уже есть в СМС-инфо, осталось спартанцам ток отобразить их в Сенсе.
Доброго дня. Два останні вже є. Над першими подумаємо.
Shaman написав:кстати, никто не сталкивался - сегодня пытался стянуть деньги с других карт на дебетку. доходит до этапа, что банк-отправитель присылает код (БВР) или через приложение (Моно) - а в Сенс некуда вводить код, да и подтверждение в Моно ни к чему не приводит - нет раздела подтверждения перевода.
1 числа все норм отработало
Alfa_Bank, это и Вам вопрос
Доброго дня. Вкажіть у ПП версію додатку, назву та тип опер.системи пристрою, дату та час помилки, черговість ваших дій та відео чи скрин помилки.
сегодня уже починилось. так что пока отбой. в след раз все вышлю. спасибо
Alfa_Bank написав:В історії операцій напис "Розстрочка оформлена" буде відображатись одразу
Плииз, придумайте ТРИ/четыре статуса: Оформлення Розстрочки Підтверження заявки Розстрочка оформлена Оформлення неможливе Причем все эти статусы уже есть в СМС-инфо, осталось спартанцам ток отобразить их в Сенсе.
lincoln2 написав: удалил тот шаблон..создал новый..выбрал оплата с пакетки (вместо Ред)..создать шаблон ..оплата по реквизитам - снова выбрал оплата с пакетки ( вместо РЕд)..внес реквизиты подтвердил шаблон СМС...закрыл шаблон...решил сделать тестовую отправку..нажимаю на новый шаблон..иииии,внимание !!!...карта отправки все равно РЭД в шаблоне!!!! что я делаю не так ???
Шаблон зберігає реквізити отримувача, оплата йде з встановленої картки за замовчуванням, незалежно від того, яку картку ви обрали при створенні шаблону.
А у меня при нажатии на шаблон открывается окно "Новый перевод", в котором на месте Счета отправителя написано "Не выбрано" и предлагается выбор из доступных счетов. А как установить счет для выбора по умолчанию?
Alfa_Bank написав:В історії операцій напис "Розстрочка оформлена" буде відображатись одразу
Плииз, придумайте ТРИ/четыре статуса: Оформлення Розстрочки Підтверження заявки Розстрочка оформлена Оформлення неможливе Причем все эти статусы уже есть в СМС-инфо, осталось спартанцам ток отобразить их в Сенсе.
вот именно желтым цветом и сделают
Лучше с фоном баловаться Та нее, у них же есть в штате UX-дезигнер