Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 сер, 2021 22:06
VetalUA написав:
с карты какого банка можно тянуть p2p на аллу, что бы без комиссий?)
Моно,Форвард, ПУМБ все можу(до 30 августа)
velvet
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Додано: Сер 04 сер, 2021 02:34
Amethyst написав: Alfa_Bank написав:
В історії операцій напис "Розстрочка оформлена" буде відображатись одразу
Плииз, придумайте ТРИ/четыре статуса:
Оформлення Розстрочки Підтверження заявки Розстрочка оформлена Оформлення неможливе
Причем все эти статусы уже есть в СМС-инфо,
осталось спартанцам ток отобразить их в Сенсе.
ПНХ еще забыли
cohan
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Додано: Сер 04 сер, 2021 05:39
То в Дружнім стилі буде замість червоного )
Amethyst
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Додано: Сер 04 сер, 2021 06:54
velvet написав: VetalUA написав:
с карты какого банка можно тянуть p2p на аллу, что бы без комиссий?)
Моно,Форвард, ПУМБ все можу(до 30 августа)
БВР
по идее todobank, но надо уточнять, я им не пользуюсь
Shaman
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Додано: Сер 04 сер, 2021 07:00
Shaman написав: velvet написав: VetalUA написав:
с карты какого банка можно тянуть p2p на аллу, что бы без комиссий?)
Моно,Форвард, ПУМБ все можу(до 30 августа)
по идее todobank, но надо уточнять, я им не пользуюсь
Работает ТУДУ(Мегабанк) чётко, без комисса. Кому нужна - рефка в профиле
jay2004
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Додано: Сер 04 сер, 2021 07:02
VetalUA написав:
с карты какого банка можно тянуть p2p на аллу, что бы без комиссий?)
https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
Со всех, где стоит "да" в колонке "P2P выход чужой"
mustbe
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Додано: Сер 04 сер, 2021 07:27
Bosstone написав:
А у меня при нажатии на шаблон открывается окно "Новый перевод", в котором на месте Счета отправителя написано "Не выбрано" и предлагается выбор из доступных счетов. А как установить счет для выбора по умолчанию?
Доброго дня. Сервіси - Основна картка/рахунок.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:52
дожились
банку треба від вентилятора відмиватись
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Спростування інформації у ЗМІ щодо придбання Monobank
https://alfabank.ua/about/press/sprostu ... obank-2568
greenozon
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:54
Та просто при случае пиарятся, шо Моня, шо Алка.
Молодцы, любой случай нуна юзать в своих интересах
Amethyst
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