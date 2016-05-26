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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9651965296539654>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 22:06

  VetalUA написав:с карты какого банка можно тянуть p2p на аллу, что бы без комиссий?)

Моно,Форвард, ПУМБ все можу(до 30 августа)
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 02:34

  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:В історії операцій напис "Розстрочка оформлена" буде відображатись одразу

Плииз, придумайте ТРИ/четыре статуса:
Оформлення Розстрочки
Підтверження заявки
Розстрочка оформлена
Оформлення неможливе
Причем все эти статусы уже есть в СМС-инфо,
осталось спартанцам ток отобразить их в Сенсе.


ПНХ еще забыли
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 05:39

Re: Альфа-Банк

То в Дружнім стилі буде замість червоного )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 06:54

  velvet написав:
  VetalUA написав:с карты какого банка можно тянуть p2p на аллу, что бы без комиссий?)

Моно,Форвард, ПУМБ все можу(до 30 августа)

БВР
по идее todobank, но надо уточнять, я им не пользуюсь
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:00

  Shaman написав:
  velvet написав:
  VetalUA написав:с карты какого банка можно тянуть p2p на аллу, что бы без комиссий?)

Моно,Форвард, ПУМБ все можу(до 30 августа)


по идее todobank, но надо уточнять, я им не пользуюсь


Работает ТУДУ(Мегабанк) чётко, без комисса. Кому нужна - рефка в профиле :wink:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:02

  VetalUA написав:с карты какого банка можно тянуть p2p на аллу, что бы без комиссий?)

https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
Со всех, где стоит "да" в колонке "P2P выход чужой"
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:27

  Bosstone написав:А у меня при нажатии на шаблон открывается окно "Новый перевод", в котором на месте Счета отправителя написано "Не выбрано" и предлагается выбор из доступных счетов. А как установить счет для выбора по умолчанию?

Доброго дня. Сервіси - Основна картка/рахунок.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:52

дожились

банку треба від вентилятора відмиватись :)
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Спростування інформації у ЗМІ щодо придбання Monobank
https://alfabank.ua/about/press/sprostu ... obank-2568
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:54

  greenozon написав:дожились

банку треба від вентилятора відмиватись :)
---
Спростування інформації у ЗМІ щодо придбання Monobank
https://alfabank.ua/about/press/sprostu ... obank-2568

Та просто при случае пиарятся, шо Моня, шо Алка.
Молодцы, любой случай нуна юзать в своих интересах :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 18:03

Ув.представитель банка , отправил вопрос в личку
olgerd
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