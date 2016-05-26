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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 сер, 2021 19:37
помнится сеп из альфы выходил с какого то котлового и плательщиком значился банк альфа
сейчас сенс пишет мой 2620 и фамилию
как-то можна отправить как раньше, ну шоб не писало от кого?
ну может не альфой, еще чем-то где бесплатно(форвардом, абанком)?
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v57
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Додано: Сер 04 сер, 2021 20:06
v57 написав:
отправить как раньше
Все, тапки, НБУ запретил такие танцы.
Скоро и р2р будут именными
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Amethyst
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