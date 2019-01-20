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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9651965296539654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:37

помнится сеп из альфы выходил с какого то котлового и плательщиком значился банк альфа
сейчас сенс пишет мой 2620 и фамилию
как-то можна отправить как раньше, ну шоб не писало от кого?
ну может не альфой, еще чем-то где бесплатно(форвардом, абанком)?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 20:06

Re: Альфа-Банк

  v57 написав:отправить как раньше

Все, тапки, НБУ запретил такие танцы.
Скоро и р2р будут именными :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 20:15

ну тапки, так тапки(с) :)
v57
 
Повідомлень: 2981
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 20:53

Re: Альфа-Банк

  v57 написав:помнится сеп из альфы выходил с какого то котлового и плательщиком значился банк альфа
Без изменений.
Алла только информацию об реальном отправителе закидывает в назначение платежа: ФИО, ИНН и IBAN.

  v57 написав:сейчас сенс пишет мой 2620 и фамилию
как-то можна отправить как раньше, ну шоб не писало от кого?
Он пишет это в мемориальном ордере. Это ж не квитанция )

  v57 написав:как-то можна отправить как раньше, ну шоб не писало от кого?
Поле "Призначення платежу" нерезиновое и можно забить своим назначением, чтобы для лишнего не было места ;)

  v57 написав:ну может не альфой, еще чем-то где бесплатно(форвардом, абанком)?
Форвард не подойдёт, отправляет напрямую. А-Банк с транзитника и он в назначение платежа тоже закидывает отправителя.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:33

MASolomko плюсище!
все верно, посмотрел внимательно- только в мемориале я
а в квитанции- альфа! я только в назн.платежа
его шо? попробовать лидирующими пробелами забить? :)
или текст нафантазировать?
спс, будем работать
v57
 
Повідомлень: 2981
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:38

  v57 написав:MASolomko плюсище!
все верно, посмотрел внимательно- только в мемориале я
а в квитанции- альфа! я только в назн.платежа
его шо? попробовать лидирующими пробелами забить? :)
или текст нафантазировать?
спс, будем работать


итеренсо если туда пнх написать сто раз, пропустят?
cohan
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  #<1 ... 9651965296539654
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