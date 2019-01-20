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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 сер, 2021 19:37
помнится сеп из альфы выходил с какого то котлового и плательщиком значился банк альфа
сейчас сенс пишет мой 2620 и фамилию
как-то можна отправить как раньше, ну шоб не писало от кого?
ну может не альфой, еще чем-то где бесплатно(форвардом, абанком)?
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v57
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Додано: Сер 04 сер, 2021 20:06
v57 написав:
отправить как раньше
Все, тапки, НБУ запретил такие танцы.
Скоро и р2р будут именными
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Amethyst
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Додано: Сер 04 сер, 2021 20:15
ну тапки, так тапки(с)
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v57
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Додано: Сер 04 сер, 2021 20:53
v57 написав:
помнится сеп из альфы выходил с какого то котлового и плательщиком значился банк альфа
Без изменений.
Алла только информацию об реальном отправителе закидывает в назначение платежа: ФИО, ИНН и IBAN.
v57 написав:
сейчас сенс пишет мой 2620 и фамилию
как-то можна отправить как раньше, ну шоб не писало от кого?
Он пишет это в мемориальном ордере. Это ж не квитанция )
v57 написав:
как-то можна отправить как раньше, ну шоб не писало от кого?
Поле "Призначення платежу" нерезиновое и можно забить своим назначением, чтобы для лишнего не было места
v57 написав:
ну может не альфой, еще чем-то где бесплатно(форвардом, абанком)?
Форвард не подойдёт, отправляет напрямую. А-Банк с транзитника и он в назначение платежа тоже закидывает отправителя.
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MASolomko
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Додано: Сер 04 сер, 2021 21:33
MASolomko
плюсище!
все верно, посмотрел внимательно- только в мемориале я
а в квитанции- альфа! я только в назн.платежа
его шо? попробовать лидирующими пробелами забить?
или текст нафантазировать?
спс, будем работать
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v57
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Додано: Сер 04 сер, 2021 22:38
v57 написав:MASolomko
плюсище!
все верно, посмотрел внимательно- только в мемориале я
а в квитанции- альфа! я только в назн.платежа
его шо? попробовать лидирующими пробелами забить?
или текст нафантазировать?
спс, будем работать
итеренсо если туда пнх написать сто раз, пропустят?
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cohan
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