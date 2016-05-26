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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9652965396549655

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:01

Re: Альфа-Банк

novichok написав:подскажите... если договор от 05.07, то гасить нужно 05.09, верно?
В му альфе появились ярко красная сумма "Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату"


До 3.09 до 21.00 орієнтовно. Краще раніше.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:07

  stryzhko написав:
novichok написав:подскажите... если договор от 05.07, то гасить нужно 05.09, верно?
В му альфе появились ярко красная сумма "Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату"


До 3.09 до 21.00 орієнтовно. Краще раніше.

а сумма к погашению, что бы остаться в льготном периоде, будет отсвечивать именно "Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату" ? Это она?
P.S. чат утверждает, что это надо гасить сегодня, через банкомат альфы или терминал привата иначе насчитают проценты.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:31

Re: Альфа-Банк

novichok написав:а сумма к погашению, что бы остаться в льготном периоде, будет отсвечивать именно "Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату" ? Это она?
P.S. чат утверждает, что это надо гасить сегодня, через банкомат альфы или терминал привата иначе насчитают проценты.

Так, вона. Якщо договір таки від 5.07, то погашати таки до 3.09(5.09 - вихідний) суму, що сформована 5.08.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:35

  stryzhko написав:
novichok написав:
Так, вона. Якщо договір таки від 5.07, то погашати таки до 3.09(5.09 - вихідний) суму, що сформована 5.08.

я понял, а июльские рассрочки к погашению я когда и где увижу суммы?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:35

  novichok написав:подскажите... если договор от 05.07, то гасить нужно 05.09, верно?
В му альфе появились ярко красная сумма "Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату"

Доброго дня. Яка у вас картка? Якщо RED , то так. Сьогодні сформується сума до погашення до 3.09 (5.09 вихідний). Перший платіж по розстрочкам формується через 1 РД.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 05 сер, 2021 09:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:38

  cohan написав:итеренсо если туда пнх написать сто раз, пропустят?


Не получится. Так как это будет 300 символов, а назначение платежа 160. )
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:41

  Alfa_Bank написав:
  novichok написав:подскажите... если договор от 05.07, то гасить нужно 05.09, верно?
В му альфе появились ярко красная сумма "Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату"

Доброго дня. Яка у вас картка? Якщо RED , то так. Сьогодні сформується сума до погашення до 3.09 (5.09 вихідний). Перший платіж по розстрочкам формується через у РД.

RED, а июльские рассрочки к погашению я когда и где увижу суммы?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:05

  novichok написав:
  stryzhko написав:
novichok написав:
Так, вона. Якщо договір таки від 5.07, то погашати таки до 3.09(5.09 - вихідний) суму, що сформована 5.08.

я понял, а июльские рассрочки к погашению я когда и где увижу суммы?

Пока вы видете ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ расчет (он нужен под РКО, например для Эко), седня ещё могут провестись блокировки прошлых платежей и только после 21:00 вы може увидете точный расчет задолженности в грейсе. И эту задолженность нуна погасить по ближайший опердн на следующую РД.
В зависимости от канала погашения нужно выбирать и крайний срок погашения.
ПО Рассрочкам не заморачивайтесь, платежи по ним автоматом добавляются в задолженность в грейсе. Это будет видно в Выписке
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:12

  novichok написав:
  Alfa_Bank написав:
  novichok написав:подскажите... если договор от 05.07, то гасить нужно 05.09, верно?
В му альфе появились ярко красная сумма "Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату"

Доброго дня. Яка у вас картка? Якщо RED , то так. Сьогодні сформується сума до погашення до 3.09 (5.09 вихідний). Перший платіж по розстрочкам формується через у РД.

RED, а июльские рассрочки к погашению я когда и где увижу суммы?

Перші платежі будуть сформовані 3.09, зараз можете переглянути суми платежів у Сенс в меню "Розстрочки".
Alfa_Bank
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