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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9653965496559656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:30

Amethyst
СЭП проводиться день в день?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:07

  novichok написав:Amethyst
СЭП проводиться день в день?

Исходящий, да. Я ток уже не знаю када тот опердн у Алки заканчивается, кажись в 18:00
А входящий же зависит откуда отправляете. Поздно отправите -- зайдет сл. оперднём.

Советую расчитывать, шо за 2..3ч чужой СЭП таки дойдет до Алки. И даже если будет сбой у Алки -- суммы не отображаются, то Аллюсик таки зачислит текущим опердн, и утром до 11:00 все будет чики-пики.

Но нужно проверять свои каналы погашения, сверяясь с Выпиской в МАБ (а не в Сенсе или Мобайле).
Обязательно закажите ежемес выписку на мыло, эт бесплатно
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:43

  v57 написав:помнится сеп из альфы выходил с какого то котлового и плательщиком значился банк альфа
сейчас сенс пишет мой 2620 и фамилию
как-то можна отправить как раньше, ну шоб не писало от кого?
ну может не альфой, еще чем-то где бесплатно(форвардом, абанком)?

Где сенс пишет ваши 2620 и фамилию? Я позавчера сэпил сенсом из Альфы на ПУМБ, так в истории операций ПУМБ-онлайн отображается котловой счет и отправитель АТ "АЛЬФА-БАНК", моих IBAN, ФИО и ИНН там нет.
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Дошло, кстати, минут за 40.
Глянул там же еще сэп из Аваля несколькими днями ранее – та же история.
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Julio
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:49

где- в деталях операции мемориалка
макса почитать, там разжевано

ну и меня после макса. вопрос закрыт
v57
 
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