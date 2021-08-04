Amethyst
СЭП проводиться день в день?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 сер, 2021 11:07
Исходящий, да. Я ток уже не знаю када тот опердн у Алки заканчивается, кажись в 18:00
А входящий же зависит откуда отправляете. Поздно отправите -- зайдет сл. оперднём.
Советую расчитывать, шо за 2..3ч чужой СЭП таки дойдет до Алки. И даже если будет сбой у Алки -- суммы не отображаются, то Аллюсик таки зачислит текущим опердн, и утром до 11:00 все будет чики-пики.
Но нужно проверять свои каналы погашения, сверяясь с Выпиской в МАБ (а не в Сенсе или Мобайле).
Обязательно закажите ежемес выписку на мыло, эт бесплатно
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:43
Где сенс пишет ваши 2620 и фамилию? Я позавчера сэпил сенсом из Альфы на ПУМБ, так в истории операций ПУМБ-онлайн отображается котловой счет и отправитель АТ "АЛЬФА-БАНК", моих IBAN, ФИО и ИНН там нет.
Дошло, кстати, минут за 40.
Глянул там же еще сэп из Аваля несколькими днями ранее – та же история.
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:49
где- в деталях операции мемориалка
макса почитать, там разжевано
ну и меня после макса. вопрос закрыт
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