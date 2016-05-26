Amethyst
СЭП проводиться день в день?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 сер, 2021 11:07
Исходящий, да. Я ток уже не знаю када тот опердн у Алки заканчивается, кажись в 18:00
А входящий же зависит откуда отправляете. Поздно отправите -- зайдет сл. оперднём.
Советую расчитывать, шо за 2..3ч чужой СЭП таки дойдет до Алки. И даже если будет сбой у Алки -- суммы не отображаются, то Аллюсик таки зачислит текущим опердн, и утром до 11:00 все будет чики-пики.
Но нужно проверять свои каналы погашения, сверяясь с Выпиской в МАБ (а не в Сенсе или Мобайле).
Обязательно закажите ежемес выписку на мыло, эт бесплатно
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:43
Где сенс пишет ваши 2620 и фамилию? Я позавчера сэпил сенсом из Альфы на ПУМБ, так в истории операций ПУМБ-онлайн отображается котловой счет и отправитель АТ "АЛЬФА-БАНК", моих IBAN, ФИО и ИНН там нет.
Дошло, кстати, минут за 40.
Глянул там же еще сэп из Аваля несколькими днями ранее – та же история.
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:49
где- в деталях операции мемориалка
макса почитать, там разжевано
ну и меня после макса. вопрос закрыт
Додано: Чет 05 сер, 2021 13:02
Re: Альфа-Банк
Кредитний ліміт Альфа сама переглядає чи можна просити збільшення?
Додано: Чет 05 сер, 2021 13:23
Re: Альфа-Банк
V2, просить очень тяжело и только через отделение + там должен быть менеджер, который это умеет.
Додано: Чет 05 сер, 2021 13:30
Нее, ну вы не сможете не дать Алке вставить вашу ФИО и ИБАН в Назначении
Она порежет само Назначение, но ФИО таки вставит
...... Просто пробелами не получится забить, попробуйте вставлять "неразрывный пробел" из Ворда (ctrl-shift-пробел). МАБ его не отображает, но место резервирует (до 160 символов) или еще какие невидимые служебные сим-лы из того же Ворда. Я шото подобное делал в Дельте
Додано: Чет 05 сер, 2021 13:52
Большое спасибо официальному представителю Банка!!!! Расстрочку на свой внушительный платеж по услугам, получил, оформил на 6 месяцев под акцию без комисии. Все сраслось так, как и говорили!!!
Додано: Чет 05 сер, 2021 14:16
Спробуйте ще подивитись у Сенсі чи пропонують Вам оформити цифрову Red. Жінці пропонує ліміт майже в 3 рази вищий, ніж на наявній Максимум 2.0 (14к і 40к відповідно). Мені дали 7.7к, але в мене на основній вже було 54к + Red Cash 22.5к.
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