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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9654965596569657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:35

Striker
Дякую!
Не пропонує.
Дружині до старту пільгової розстрочки запропонували ну дууууже великий ліміт по цифровому Ред.
Я той ліміт від гріха подалі й зменшив :(
V2
4
 
Повідомлень: 7134
З нами з: 03.07.09
Подякував: 264 раз.
Подякували: 1205 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 18:06

Re: Альфа-Банк

Господа, есть карты в тарифе комфорт. Сейчас понадобилось открыть ещё одну карту и я задумался может и старые перевести на новый тариф. Стоит ли это делать? Есть какие-то подводные камни при смене тарифа?
RobinGood
 
Повідомлень: 24
З нами з: 01.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 9654965596569657
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