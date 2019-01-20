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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9654965596569657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:35

Striker
Дякую!
Не пропонує.
Дружині до старту пільгової розстрочки запропонували ну дууууже великий ліміт по цифровому Ред.
Я той ліміт від гріха подалі й зменшив :(
V2
4
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 18:06

Re: Альфа-Банк

Господа, есть карты в тарифе комфорт. Сейчас понадобилось открыть ещё одну карту и я задумался может и старые перевести на новый тариф. Стоит ли это делать? Есть какие-то подводные камни при смене тарифа?
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:55

  MASolomko написав:olgerd, если у Вас финномер в Альфе Киевстар и в Sense есть возможность оформить цифровую кредитку, то лимит может быть хороших.
Подскажите пожалуйста после оформления цифровой кредитки, можно реальний пластик в отделении получить типа как в моно? Я так понимаю достаточно иметь номер киевстар и скачать приложение? Или не так не догоняю(
olgerd
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 20:29

Re: Альфа-Банк

Если было досрочное погашение рассрочки в прошлом месяце нужно гасить эту сумму в РД этого месяца?
Или она пойдет в задолженность на следующей месяц?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 20:33

  2XL написав:Если было досрочное погашение рассрочки в прошлом месяце нужно гасить эту сумму в РД этого месяца?
Или она пойдет в задолженность на следующей месяц?

при досрочном погашении рассрочки банк включит эту сумму к погашению в след расчет РД
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 20:36

  stryzhko написав:
novichok написав:подскажите... если договор от 05.07, то гасить нужно 05.09, верно?
В му альфе появились ярко красная сумма "Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату"


До 3.09 до 21.00 орієнтовно. Краще раніше.

до 18:00. после часть способов отвалится.
как писали выше СЕПом чужого банка - за несколько часов.

пересчет РД может и в 19:30 пойти
Shaman
 
Повідомлень: 1178
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  #<1 ... 9654965596569657
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