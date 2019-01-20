Striker
Дякую!
Не пропонує.
Дружині до старту пільгової розстрочки запропонували ну дууууже великий ліміт по цифровому Ред.
Я той ліміт від гріха подалі й зменшив
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:35
Striker
Дякую!
Не пропонує.
Дружині до старту пільгової розстрочки запропонували ну дууууже великий ліміт по цифровому Ред.
Я той ліміт від гріха подалі й зменшив
Додано: Чет 05 сер, 2021 18:06
Re: Альфа-Банк
Господа, есть карты в тарифе комфорт. Сейчас понадобилось открыть ещё одну карту и я задумался может и старые перевести на новый тариф. Стоит ли это делать? Есть какие-то подводные камни при смене тарифа?
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:55
Подскажите пожалуйста после оформления цифровой кредитки, можно реальний пластик в отделении получить типа как в моно? Я так понимаю достаточно иметь номер киевстар и скачать приложение? Или не так не догоняю(
Додано: Чет 05 сер, 2021 20:29
Re: Альфа-Банк
Если было досрочное погашение рассрочки в прошлом месяце нужно гасить эту сумму в РД этого месяца?
Или она пойдет в задолженность на следующей месяц?
Додано: Чет 05 сер, 2021 20:33
Додано: Чет 05 сер, 2021 20:36
до 18:00. после часть способов отвалится.
как писали выше СЕПом чужого банка - за несколько часов.
пересчет РД может и в 19:30 пойти
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