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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 сер, 2021 12:10
J написав:
рассрочки на 3-6 месяцев сейчас бесплатные ?
Да
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velvet
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Додано: Суб 07 сер, 2021 12:15
J написав:
рассрочки на 3-6 месяцев сейчас бесплатные ?
пока еще да
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Shaman
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1
Додано: Суб 07 сер, 2021 15:54
Alfa_Bank, а где в Sense можно посмотреть уже открытые депозиты и как в Sense открыть новый депозит?
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Тракторист
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Додано: Суб 07 сер, 2021 17:57
Тракторист написав:Alfa_Bank
, а где в Sense можно посмотреть уже открытые депозиты и как в Sense открыть новый депозит?
можно но очень не удобно - нажимайте на второй кружочек слева
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uaprofi
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Додано: Нед 08 сер, 2021 06:43
1finanсier написав:
...при яких умовах з'являється можливість оформити цифрову ред кредитку.
Предложение предоставляется по внутреннему скорингу банка. Т. е. от если и зависит, так это инфа в анкетных данных, торговые обороты по карте, наличие депозитов и т. п. Тысяча и один фактор
Ждать и проверять доступность этого предложения в приложении.
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MASolomko
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Додано: Нед 08 сер, 2021 13:57
Друзі, у когось була ситуація що б за день до закінчення депозиту банк самовільно включав лонгацію? Виглядає як кидалово з боку банку.
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Sain_повернувся
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Додано: Нед 08 сер, 2021 14:09
Sain_повернувся написав:
Друзі, у когось була ситуація що б за день до закінчення депозиту банк самовільно включав лонгацію? Виглядає як кидалово з боку банку.
скорее несколько не так - переключатель "отменить пролонгацию" загреен (недоступен) за день до окончания срока.. он был активен все время действия вклада.
теперь через заявление в банке.. (или через менеджера в телефонном режиме, если "сотрудничаете")
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zentol
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Додано: Нед 08 сер, 2021 14:33
zentol написав: Sain_повернувся написав:
Друзі, у когось була ситуація що б за день до закінчення депозиту банк самовільно включав лонгацію? Виглядає як кидалово з боку банку.
скорее несколько не так - переключатель "отменить пролонгацию" загреен (недоступен) за день до окончания срока.. он был активен все время действия вклада.
теперь через заявление в банке.. (или через менеджера в телефонном режиме, если "сотрудничаете")
та ні, саме включили. За пару тижнів до закінчення депозиту перевіряв що пролонгація відключена по всіх депозитах у батька. За день до закінчення він сам перевірив, а сьогодні зайшов в додаток і побачив що депозит пролонгувався. Дуже дивна ситуація
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Sain_повернувся
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Додано: Нед 08 сер, 2021 18:25
Подскажите пожалуйста, я правильно понял в sеnse можно откр.карту red и потом заказать реальн.пластик
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olgerd
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Додано: Нед 08 сер, 2021 20:32
olgerd написав:
Подскажите пожалуйста, я правильно понял в sеnse можно откр.карту red и потом заказать реальн.пластик
Вам же два дня назад ответили-да. Что-то не получилось?
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Citizen_D
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