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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9656965796589659

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 12:10

  J написав:рассрочки на 3-6 месяцев сейчас бесплатные ?

Да
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 12:15

  J написав:рассрочки на 3-6 месяцев сейчас бесплатные ?

пока еще да
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 15:54

Alfa_Bank, а где в Sense можно посмотреть уже открытые депозиты и как в Sense открыть новый депозит?
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 17:57

  Тракторист написав:Alfa_Bank, а где в Sense можно посмотреть уже открытые депозиты и как в Sense открыть новый депозит?


можно но очень не удобно - нажимайте на второй кружочек слева
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 06:43

Re: Альфа-Банк

  1finanсier написав:...при яких умовах з'являється можливість оформити цифрову ред кредитку.
Предложение предоставляется по внутреннему скорингу банка. Т. е. от если и зависит, так это инфа в анкетных данных, торговые обороты по карте, наличие депозитов и т. п. Тысяча и один фактор :D

Ждать и проверять доступность этого предложения в приложении.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 13:57

Re: Альфа-Банк

Друзі, у когось була ситуація що б за день до закінчення депозиту банк самовільно включав лонгацію? Виглядає як кидалово з боку банку.
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 14:09

Re: Альфа-Банк

  Sain_повернувся написав:Друзі, у когось була ситуація що б за день до закінчення депозиту банк самовільно включав лонгацію? Виглядає як кидалово з боку банку.

скорее несколько не так - переключатель "отменить пролонгацию" загреен (недоступен) за день до окончания срока.. он был активен все время действия вклада.
теперь через заявление в банке.. (или через менеджера в телефонном режиме, если "сотрудничаете")
zentol
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 14:33

  zentol написав:
  Sain_повернувся написав:Друзі, у когось була ситуація що б за день до закінчення депозиту банк самовільно включав лонгацію? Виглядає як кидалово з боку банку.

скорее несколько не так - переключатель "отменить пролонгацию" загреен (недоступен) за день до окончания срока.. он был активен все время действия вклада.
теперь через заявление в банке.. (или через менеджера в телефонном режиме, если "сотрудничаете")

та ні, саме включили. За пару тижнів до закінчення депозиту перевіряв що пролонгація відключена по всіх депозитах у батька. За день до закінчення він сам перевірив, а сьогодні зайшов в додаток і побачив що депозит пролонгувався. Дуже дивна ситуація
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 18:25

Подскажите пожалуйста, я правильно понял в sеnse можно откр.карту red и потом заказать реальн.пластик
olgerd
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:32

  olgerd написав:Подскажите пожалуйста, я правильно понял в sеnse можно откр.карту red и потом заказать реальн.пластик

Вам же два дня назад ответили-да. Что-то не получилось?
Citizen_D
 
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