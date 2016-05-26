RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96589659966096619662>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 08:03

  Sain_повернувся написав:Друзі, у когось була ситуація що б за день до закінчення депозиту банк самовільно включав лонгацію? Виглядає як кидалово з боку банку.

Доброго дня. Напишіть номер вкладу в ПП, перевірю.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10706
З нами з: 18.02.13
Подякував: 116 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:07

зарплата за июль упала :) спасибо Альфе :)
omb
 
Повідомлень: 3222
З нами з: 08.04.14
Подякував: 32 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:24

Re: Альфа-Банк

Альфа, у Вас там все в порядке? Пополнил карту со сбера почти пол часа назад. Денег на карте нет до сих пор...
BVA1
 
Повідомлень: 932
З нами з: 10.09.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:26

  BVA1 написав:Альфа, у Вас там все в порядке? Пополнил карту со сбера почти пол часа назад. Денег на карте нет до сих пор...

так синхра в 11:30 :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 638
З нами з: 05.05.21
Подякував: 42 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:26

Alfa_Bank, по "сенсаценному" бонусу пришло ровно 300грн.
9.07 были операции пополнения 20к+20к+10к.
Как так получилось?

Ещё на семейных учётках разнобой. Допишу в личке
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15060
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8179 раз.
Подякували: 3952 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:30

По сенсаційному бонусу прийшло 100 грн, а поповнень було на 50 к
yuluk
 
Повідомлень: 243
З нами з: 04.02.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:33

  Amethyst написав:
  BVA1 написав:Альфа, у Вас там все в порядке? Пополнил карту со сбера почти пол часа назад. Денег на карте нет до сих пор...

так синхра в 11:30 :)

11:32 - денег нет. ОК, подожду, не критично пока...
BVA1
 
Повідомлень: 932
З нами з: 10.09.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:35

Alfa_Bank, добрый день!
А Вы можете на базе тарифов кредитки RED владельцам пакетов Black и Graphite предложить кредитки с картой уровня Mastercard World Black Edition и Mastercard World Elite соответственно?
Аlександр
 
Повідомлень: 3646
З нами з: 10.04.08
Подякував: 120 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:36

  yuluk написав:По сенсаційному бонусу прийшло 100 грн, а поповнень було на 50 к

Похоже что деньгам всё же нужно давать отлежаться, т.к. смузисты хоть и не жарят за овер, но "имеют его ввиду", что мешает начислять орехи.
Но т.к. подобных ограничений нет, и мы тут все по сути заделались тестерами-волонтёрами - то нам надо всем доначислить недостающее, в счёт депремирования смузихлёбов (которые работают плохо, но получают зарплату более исправно, чем армия тестеров сенсаценного бонуса)
Пипец, второй месяц. Можно уже было процессы отладить?
Поэтому за смузихлёбами всё нужно фиксировать в календаре и проверять в экселе :twisted:
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 09 сер, 2021 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15060
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8179 раз.
Подякували: 3952 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:40

  BVA1 написав:Альфа, у Вас там все в порядке? Пополнил карту со сбера почти пол часа назад. Денег на карте нет до сих пор...

Доброго дня. Написала в ПП.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10706
З нами з: 18.02.13
Подякував: 116 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 96589659966096619662>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Hemi, kostya77, la9, ramzes4, vitaliy1111, Vorlon і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4937, 4938, 4939
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49386 6497400
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 сер, 2021 11:29
kreuz
Банк Земельний Капiтал 1 ... 55, 56, 57
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
565 133550
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 сер, 2021 11:25
smarisha
Райффайзен Банк 1 ... 821, 822, 823
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8220 1941945
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 сер, 2021 11:20
dr_morgenstern

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.