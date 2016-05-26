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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 сер, 2021 08:03
Sain_повернувся написав:
Друзі, у когось була ситуація що б за день до закінчення депозиту банк самовільно включав лонгацію? Виглядає як кидалово з боку банку.
Доброго дня. Напишіть номер вкладу в ПП, перевірю.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:07
зарплата за июль упала
спасибо Альфе
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:24
Альфа, у Вас там все в порядке? Пополнил карту со сбера почти пол часа назад. Денег на карте нет до сих пор...
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BVA1
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:26
Alfa_Bank, по "сенсаценному" бонусу пришло ровно 300грн.
9.07 были операции пополнения 20к+20к+10к.
Как так получилось?
Ещё на семейных учётках разнобой. Допишу в личке
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:30
По сенсаційному бонусу прийшло 100 грн, а поповнень було на 50 к
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yuluk
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:33
Amethyst написав: BVA1 написав:
Альфа, у Вас там все в порядке? Пополнил карту со сбера почти пол часа назад. Денег на карте нет до сих пор...
так синхра в 11:30
11:32 - денег нет. ОК, подожду, не критично пока...
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BVA1
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:35
Alfa_Bank, добрый день!
А Вы можете на базе тарифов кредитки RED владельцам пакетов Black и Graphite предложить кредитки с картой уровня Mastercard World Black Edition и Mastercard World Elite соответственно?
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:36
yuluk написав:
По сенсаційному бонусу прийшло 100 грн, а поповнень було на 50 к
Похоже что деньгам всё же нужно давать отлежаться, т.к. смузисты хоть и не жарят за овер, но "имеют его ввиду", что мешает начислять орехи.
Но т.к. подобных ограничений нет, и мы тут все по сути заделались тестерами-волонтёрами - то нам надо всем доначислить недостающее, в счёт депремирования смузихлёбов (которые работают плохо, но получают зарплату более исправно, чем армия тестеров сенсаценного бонуса)
Пипец, второй месяц. Можно уже было процессы отладить?
Поэтому за смузихлёбами всё нужно фиксировать в календаре и проверять в экселе
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Пон 09 сер, 2021 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:40
BVA1 написав:
Альфа, у Вас там все в порядке? Пополнил карту со сбера почти пол часа назад. Денег на карте нет до сих пор...
Доброго дня. Написала в ПП.
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Alfa_Bank
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