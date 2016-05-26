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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 сер, 2021 10:41
Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank,
по "сенсаценному" бонусу пришло ровно 300грн.
9.07 были операции пополнения 20к+20к+10к.
Как так получилось?
Ещё на семейных учётках разнобой. Допишу в личке
Доброго дня. В роботі. Відпишусь.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:46
Вкладчик1234 написав:
Похоже что деньгам всё же нужно давать отлежаться
Все позаходило, правда на одно экке 499,96
Ну макс 1ч у меня была отлежка
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:46
+1 - не долили сенсационных орехов.
Банк сам исправит свою ошибку у всех клиентов или только у тех, кто будет клянчить у офпреда в личке ?
Про какую-то отлёжку - в правилах нет ни слова
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:51
Позаходило по 500 орехов, как положено. Если что, выводил культурно СЭПом после пары-тройки дней на Сбере.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:54
yuluk написав:
По сенсаційному бонусу прийшло 100 грн, а поповнень було на 50 к
Доброго дня. Напишіть в ПП, будь ласка, яку картку поповнювали, дату та суму поповнень.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:55
Аlександр написав:Alfa_Bank
, добрый день!
А Вы можете на базе тарифов кредитки RED владельцам пакетов Black и Graphite предложить кредитки с картой уровня Mastercard World Black Edition и Mastercard World Elite соответственно?
Доброго дня. Поки не плануємо, але подумаємо.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:56
Будет смешно, если некоторые просто позабывали, что нужно тянуть через Sense.
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Striker
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:58
mustbe написав:
+1 - не долили сенсационных орехов.
Банк сам исправит свою ошибку у всех клиентов или только у тех, кто будет клянчить у офпреда в личке ?
Про какую-то отлёжку - в правилах нет ни слова
Доброго дня. Напишіть в ПП, будь ласка, яку картку поповнювали, дату та суму поповнень.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:58
Striker написав:
Будет смешно, если некоторые просто позабывали, что нужно тянуть через Sense.
Та не, это явно массовый сбой.
Ну, или запланированный кидок. Или рукожопие смузистов
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Додано: Пон 09 сер, 2021 11:02
Alfa_Bank написав: mustbe написав:
+1 - не долили сенсационных орехов.
Банк сам исправит свою ошибку у всех клиентов или только у тех, кто будет клянчить у офпреда в личке ?
Доброго дня. Напишіть в ПП, будь ласка, яку картку поповнювали, дату та суму поповнень.
То есть - таки второй вариант ?
Разбираться будут только с теми, кто заметил недостачу ?
Банк не в состоянии выполнить свои обещания в автоматическом режиме ?
Чтобы получить обещанное - клиенты должны что-то доказывать, терять время на переписку, клянчить ?
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mustbe
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