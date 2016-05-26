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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9659966096619662>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:41

  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, по "сенсаценному" бонусу пришло ровно 300грн.
9.07 были операции пополнения 20к+20к+10к.
Как так получилось?

Ещё на семейных учётках разнобой. Допишу в личке

Доброго дня. В роботі. Відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:46

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:Похоже что деньгам всё же нужно давать отлежаться

Все позаходило, правда на одно экке 499,96
Ну макс 1ч у меня была отлежка :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:46

+1 - не долили сенсационных орехов.
Банк сам исправит свою ошибку у всех клиентов или только у тех, кто будет клянчить у офпреда в личке ?

Про какую-то отлёжку - в правилах нет ни слова
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:51

Позаходило по 500 орехов, как положено. Если что, выводил культурно СЭПом после пары-тройки дней на Сбере.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:54

  yuluk написав:По сенсаційному бонусу прийшло 100 грн, а поповнень було на 50 к

Доброго дня. Напишіть в ПП, будь ласка, яку картку поповнювали, дату та суму поповнень.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:55

  Аlександр написав:Alfa_Bank, добрый день!
А Вы можете на базе тарифов кредитки RED владельцам пакетов Black и Graphite предложить кредитки с картой уровня Mastercard World Black Edition и Mastercard World Elite соответственно?

Доброго дня. Поки не плануємо, але подумаємо.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 10706
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:56

Будет смешно, если некоторые просто позабывали, что нужно тянуть через Sense. :mrgreen:
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:58

  mustbe написав:+1 - не долили сенсационных орехов.
Банк сам исправит свою ошибку у всех клиентов или только у тех, кто будет клянчить у офпреда в личке ?

Про какую-то отлёжку - в правилах нет ни слова

Доброго дня. Напишіть в ПП, будь ласка, яку картку поповнювали, дату та суму поповнень.
Alfa_Bank
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З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:58

  Striker написав:Будет смешно, если некоторые просто позабывали, что нужно тянуть через Sense. :mrgreen:

Та не, это явно массовый сбой.
Ну, или запланированный кидок. Или рукожопие смузистов
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:02

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:+1 - не долили сенсационных орехов.
Банк сам исправит свою ошибку у всех клиентов или только у тех, кто будет клянчить у офпреда в личке ?

Доброго дня. Напишіть в ПП, будь ласка, яку картку поповнювали, дату та суму поповнень.

То есть - таки второй вариант ?
Разбираться будут только с теми, кто заметил недостачу ?
Банк не в состоянии выполнить свои обещания в автоматическом режиме ?
Чтобы получить обещанное - клиенты должны что-то доказывать, терять время на переписку, клянчить ?
mustbe
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