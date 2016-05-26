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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 сер, 2021 11:05
mustbe написав:
То есть - таки второй вариант ?
Разбираться будут только с теми, кто заметил недостачу ?
Банк не в состоянии выполнить свои обещания в автоматическом режиме ?
Чтобы получить обещанное - клиенты должны что-то доказывать, терять время на переписку, клянчить ?
Доброго дня. Потрібні приклади, щоб розуміти в чому причина. Поки інформації про некоректне нарахування немає. Лише після аналізу зможу дати коментар.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 11:06
Зашло 500 орехов как положено. Выводил СЭПом через пару часов.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 11:18
Striker написав:
Позаходило по 500 орехов, как положено. Если что, выводил культурно СЭПом после пары-тройки дней на Сбере.
+1 Всё чики-пики....пришло мне и супруге по 500 орехов.
П.С. Ждём теперь ореховый компенсацион за поездки в метро и покупки в Ашане
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lov2108
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Додано: Пон 09 сер, 2021 11:25
lov2108 написав: Striker написав:
Позаходило по 500 орехов, как положено. Если что, выводил культурно СЭПом после пары-тройки дней на Сбере.
+1 Всё чики-пики....пришло мне и супруге по 500 орехов.
П.С. Ждём теперь ореховый компенсацион за поездки в метро и покупки в Ашане
Також на 2-ох по 500 горішків позаходило, все добре. Грошенята виходили СЕПом через кілька днів зазвичай.
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Пон 09 сер, 2021 11:29
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