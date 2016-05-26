RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9659966096619662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1058
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1058
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:05

  mustbe написав:То есть - таки второй вариант ?
Разбираться будут только с теми, кто заметил недостачу ?
Банк не в состоянии выполнить свои обещания в автоматическом режиме ?
Чтобы получить обещанное - клиенты должны что-то доказывать, терять время на переписку, клянчить ?

Доброго дня. Потрібні приклади, щоб розуміти в чому причина. Поки інформації про некоректне нарахування немає. Лише після аналізу зможу дати коментар.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10706
З нами з: 18.02.13
Подякував: 116 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:06

Re: Альфа-Банк

Зашло 500 орехов как положено. Выводил СЭПом через пару часов.
kucher_oleg_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 23.12.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:08

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Разбираться будут только с теми

Просто банке интерестны ваши каналы пополнения, их особенности авторизации, 3Д-сек, списаний со страх депозита :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 638
З нами з: 05.05.21
Подякував: 42 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:18

  Striker написав:Позаходило по 500 орехов, как положено. Если что, выводил культурно СЭПом после пары-тройки дней на Сбере.


+1 Всё чики-пики....пришло мне и супруге по 500 орехов.

П.С. Ждём теперь ореховый компенсацион за поездки в метро и покупки в Ашане :D
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2248
З нами з: 26.02.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:25

  lov2108 написав:
  Striker написав:Позаходило по 500 орехов, как положено. Если что, выводил культурно СЭПом после пары-тройки дней на Сбере.


+1 Всё чики-пики....пришло мне и супруге по 500 орехов.

П.С. Ждём теперь ореховый компенсацион за поездки в метро и покупки в Ашане :D

Також на 2-ох по 500 горішків позаходило, все добре. Грошенята виходили СЕПом через кілька днів зазвичай.
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3177
З нами з: 10.12.07
Подякував: 165 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9659966096619662
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hemi, kostya77, ramaz, V2, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Земельний Капiтал 1 ... 55, 56, 57
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
566 133553
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 сер, 2021 11:32
kostya77
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4937, 4938, 4939
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49386 6497408
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 сер, 2021 11:29
kreuz
Райффайзен Банк 1 ... 821, 822, 823
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8220 1941949
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 сер, 2021 11:20
dr_morgenstern

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.