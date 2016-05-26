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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 сер, 2021 16:58
Bosstone написав:
Уже должна прийти недостача. Проверяйте, кому не долили.
пришли, теперь ровно 500
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Ромасик
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Додано: Пон 09 сер, 2021 17:40
На здешнюю офпреда нам молиться надо.
Всем бы банкам таких офпредов.
P.S. Мне и жене пришло сразу по 500 без доливов. Но я стреляю по 2 раза в месяц, день в день, без отлёги.
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malinin007
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Додано: Пон 09 сер, 2021 17:48
malinin007 написав:
На здешнюю офпреда нам молиться надо.
Всем бы банкам таких офпредов.
P.S. Мне и жене пришло сразу по 500 без доливов. Но я стреляю по 2 раза в месяц, день в день, без отлёги.
Правильно,стрелять надо метко и действовать решительно))
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Мизантрóп
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Додано: Пон 09 сер, 2021 18:05
Alfa_Bank,
Ждем от Вас комментарий.
Как видим-это далеко не единичный случай.
1.Каковы причины?
2 За счет выноватых: доначислить орехи в двойном размере за этот месяц.
(По моим все верно начислили, но нельзя так поступать: кто не увидел, того нажухаем)
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guntherhouse777
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Додано: Пон 09 сер, 2021 18:06
Є нюанс: доначислики не хочуть компенсувати покупку. Хм.
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chipmunk
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Додано: Пон 09 сер, 2021 18:34
cohan написав: lov2108 написав: Striker написав:
Позаходило по 500 орехов, как положено. Если что, выводил культурно СЭПом после пары-тройки дней на Сбере.
+1 Всё чики-пики....пришло мне и супруге по 500 орехов.
П.С. Ждём теперь ореховый компенсацион за поездки в метро и покупки в Ашане
метро еще ж долго ждать
а Ашан так может и вообще никогда
Та ладно, метро за июль до 10.08. выплата
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lov2108
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Додано: Пон 09 сер, 2021 19:12
Коллеги, кейс
Зачисление погашения кредитки в 19.40, а в 19.47 списание по полной процентов. Я где-то накосячил по регламенту или тормошить банк для возврата?
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Menwyy
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Додано: Пон 09 сер, 2021 19:22
Menwyy написав:
Коллеги, кейс
Зачисление погашения кредитки в 19.40, а в 19.47 списание по полной процентов. Я где-то накосячил по регламенту или тормошить банк для возврата?
Нудно смотреть в МАБ каким числом зачислилилось ваше погашение. Скорее всего следующим.
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WachtAmRhein
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Додано: Пон 09 сер, 2021 19:31
WachtAmRhein написав: Menwyy написав:
Коллеги, кейс
Зачисление погашения кредитки в 19.40, а в 19.47 списание по полной процентов. Я где-то накосячил по регламенту или тормошить банк для возврата?
Нудно смотреть в МАБ каким числом зачислилилось ваше погашение. Скорее всего следующим.
Дык сепом гасил
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Menwyy
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Додано: Пон 09 сер, 2021 19:49
Menwyy написав: WachtAmRhein написав: Menwyy написав:
Коллеги, кейс
Зачисление погашения кредитки в 19.40, а в 19.47 списание по полной процентов. Я где-то накосячил по регламенту или тормошить банк для возврата?
Нудно смотреть в МАБ каким числом зачислилилось ваше погашение. Скорее всего следующим.
Дык сепом гасил
СЕП хоть и 24/7, но разделение опердня существует.
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lov2108
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