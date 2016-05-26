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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9664966596669667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 16:58

  Bosstone написав:Уже должна прийти недостача. Проверяйте, кому не долили.

пришли, теперь ровно 500
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:40

Re: Альфа-Банк

На здешнюю офпреда нам молиться надо. :) Всем бы банкам таких офпредов.

P.S. Мне и жене пришло сразу по 500 без доливов. Но я стреляю по 2 раза в месяц, день в день, без отлёги.
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:48

  malinin007 написав:На здешнюю офпреда нам молиться надо. :) Всем бы банкам таких офпредов.

P.S. Мне и жене пришло сразу по 500 без доливов. Но я стреляю по 2 раза в месяц, день в день, без отлёги.

Правильно,стрелять надо метко и действовать решительно))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:05

Alfa_Bank,
Ждем от Вас комментарий.
Как видим-это далеко не единичный случай.
1.Каковы причины?
2 За счет выноватых: доначислить орехи в двойном размере за этот месяц.
(По моим все верно начислили, но нельзя так поступать: кто не увидел, того нажухаем)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:06

Re: Альфа-Банк

Є нюанс: доначислики не хочуть компенсувати покупку. Хм.
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:34

  cohan написав:
  lov2108 написав:
  Striker написав:Позаходило по 500 орехов, как положено. Если что, выводил культурно СЭПом после пары-тройки дней на Сбере.


+1 Всё чики-пики....пришло мне и супруге по 500 орехов.

П.С. Ждём теперь ореховый компенсацион за поездки в метро и покупки в Ашане :D


метро еще ж долго ждать
а Ашан так может и вообще никогда :mrgreen:

Та ладно, метро за июль до 10.08. выплата
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:12

Re: Альфа-Банк

Коллеги, кейс

Зачисление погашения кредитки в 19.40, а в 19.47 списание по полной процентов. Я где-то накосячил по регламенту или тормошить банк для возврата?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:22

  Menwyy написав:Коллеги, кейс

Зачисление погашения кредитки в 19.40, а в 19.47 списание по полной процентов. Я где-то накосячил по регламенту или тормошить банк для возврата?


Нудно смотреть в МАБ каким числом зачислилилось ваше погашение. Скорее всего следующим.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:31

Re: Альфа-Банк

WachtAmRhein написав:
  Menwyy написав:Коллеги, кейс

Зачисление погашения кредитки в 19.40, а в 19.47 списание по полной процентов. Я где-то накосячил по регламенту или тормошить банк для возврата?


Нудно смотреть в МАБ каким числом зачислилилось ваше погашение. Скорее всего следующим.
Дык сепом гасил
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:49

  Menwyy написав:
WachtAmRhein написав:
  Menwyy написав:Коллеги, кейс

Зачисление погашения кредитки в 19.40, а в 19.47 списание по полной процентов. Я где-то накосячил по регламенту или тормошить банк для возврата?


Нудно смотреть в МАБ каким числом зачислилилось ваше погашение. Скорее всего следующим.
Дык сепом гасил

СЕП хоть и 24/7, но разделение опердня существует.
lov2108
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