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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9666966796689669

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 14:32

Погашать нужно сумму из сенса:
Раздел: Расчетный период~ задолженность?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 14:37

Re: Альфа-Банк

  lel написав:Записать на листочке до РД заборгованисть пильгового периода

Да-да. Казалось бы классно все расписано/нарисовано у Алки по грейсу. После опердня в РД все чОткО генерится, на протяжении ПП клиент платит/пополняет кредсчет как ему удобно/хочется, уменьшение задолженности почти сразу отображается в ИБ, всьоо чики-пики... и тут бац -- преДпоследний день ПП -- завтра РД. Клиент заглядывает в ИБ: шо там осталось докинуть в грейсе? А там уже намалеван НОВЫЙ долг -- долг текущего РП, его спецом рисуют под РКО у Эко/Коннекта, но эти касненькие циферки сбивают наповал ХИ-клиентов с Редом/Максимумом.
Отакая она коварная эта Аллюсик :lol:
Так шо пока есть время выписывайте за 2..3 дн до РД сумму долга для Реда на ладошку :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 14:39

Re: Альфа-Банк

demichh написав:Погашать нужно сумму из сенса:
Раздел: Расчетный период~ задолженность?
В РД не поменяют? Проверю в ближайшую РД, через неделю, есть траты не дотягувшие до рассрочки.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 15:05

  lel написав:Как там гуру Клиентаж говорил: Записать на листочке до РД заборгованисть пильгового периода. Забыл эту фишку Аллы. Пол дня выяснял почему нет заборгованности пильгового периода. Третий оператор смог объяснить, что я в РД уже все погасил. То , что они нарисовали. Самый маленький грейс вышел- 3 дня, а так 10-20 дней. Уже по другой карте записал в календаре сумму к погашению. Смутило, что и выписку на почту перестали присылать - думал ошиблись, а я буду крайним.

Доброго дня. В РД починає формуватися сума для нового пільгового періоду. Тому, актуальну суму для погашення краще уточнювати в чаті чи на гарячій лінії. Виписка надалі повинна приходити.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 15:07

  lov2108 написав:Шановні, а сьогодні насиплять горішків за користування метрополітеном протягом липня ?

Згідно умов акції з 05.08. по 10.08.

Доброго дня. Виплатили сьогодні.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 19:30

  Alfa_Bank написав:
  lov2108 написав:Шановні, а сьогодні насиплять горішків за користування метрополітеном протягом липня ?

Згідно умов акції з 05.08. по 10.08.

Доброго дня. Виплатили сьогодні.


Вже побачив. Все чітко. :D
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:40

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, пара вопросов.

1 Сестра раньше оформляла пакетку, но потом счёт закрыли (других счетов в банке не было). Учётку МАБ через электронное обращение удалили. Она может стать вашим клиентом через Sense?

2 Сестра думает над открытием счётов ФОП для IT в вашем банке. Не будет ли проблем с получением валютных платежей для ФОП, если прописка в г. Краматорск Донецкой области? Например, ряд банков-партнёров могут не пропустить SWIFT при прописке в Донецкой и Луганской областях.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:58

  MASolomko написав:Alfa_Bank, пара вопросов.

1 Сестра раньше оформляла пакетку, но потом счёт закрыли (других счетов в банке не было). Учётку МАБ через электронное обращение удалили. Она может стать вашим клиентом через Sense?

2 Сестра думает над открытием счётов ФОП для IT в вашем банке. Не будет ли проблем с получением валютных платежей для ФОП, если прописка в г. Краматорск Донецкой области? Например, ряд банков-партнёров могут не пропустить SWIFT при прописке в Донецкой и Луганской областях.

Доброго дня. Так, можна стати клієнтом в Sense. З приводу другого питання, проблем таких у нас не виникало проте, все залежить від конкретних обставин.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 11 сер, 2021 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:10

В Сенсі на робочому столі з'явились чорно білі іконки із шаблонів, якими давно не користуюсь і повидаляв. Саме цікаве, що коли ці іконки удаляєш через Редагування робочого столу, вони знову з'являються, автоматично. Два рази удалив, з'явились знову/
Хтось спостерігав таке?
joik
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:20

  joik написав:В Сенсі на робочому столі з'явились чорно білі іконки із шаблонів, якими давно не користуюсь і повидаляв. Саме цікаве, що коли ці іконки удаляєш через Редагування робочого столу, вони знову з'являються, автоматично. Два рази удалив, з'явились знову/
Хтось спостерігав таке?

Доброго дня. Має бути окрема папка на робочому столі під назвою "Інші шаблони". В неї імпортовані ті шаблони, які не були розміщені на робочому столі. Шаблони, які були на робочому столі залишаться без змін. У вас шаблони окремо від папки?
Alfa_Bank
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