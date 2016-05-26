Погашать нужно сумму из сенса:
Раздел: Расчетный период~ задолженность?
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Додано: Вів 10 сер, 2021 14:32
Погашать нужно сумму из сенса:
Раздел: Расчетный период~ задолженность?
Додано: Вів 10 сер, 2021 14:37
Re: Альфа-Банк
Да-да. Казалось бы классно все расписано/нарисовано у Алки по грейсу. После опердня в РД все чОткО генерится, на протяжении ПП клиент платит/пополняет кредсчет как ему удобно/хочется, уменьшение задолженности почти сразу отображается в ИБ, всьоо чики-пики... и тут бац -- преДпоследний день ПП -- завтра РД. Клиент заглядывает в ИБ: шо там осталось докинуть в грейсе? А там уже намалеван НОВЫЙ долг -- долг текущего РП, его спецом рисуют под РКО у Эко/Коннекта, но эти касненькие циферки сбивают наповал ХИ-клиентов с Редом/Максимумом.
Отакая она коварная эта Аллюсик
Так шо пока есть время выписывайте за 2..3 дн до РД сумму долга для Реда на ладошку
Додано: Вів 10 сер, 2021 14:39
Re: Альфа-Банк
В РД не поменяют? Проверю в ближайшую РД, через неделю, есть траты не дотягувшие до рассрочки.
Додано: Вів 10 сер, 2021 15:05
Доброго дня. В РД починає формуватися сума для нового пільгового періоду. Тому, актуальну суму для погашення краще уточнювати в чаті чи на гарячій лінії. Виписка надалі повинна приходити.
Додано: Вів 10 сер, 2021 15:07
Додано: Вів 10 сер, 2021 19:30
Додано: Сер 11 сер, 2021 09:40
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank, пара вопросов.
1 Сестра раньше оформляла пакетку, но потом счёт закрыли (других счетов в банке не было). Учётку МАБ через электронное обращение удалили. Она может стать вашим клиентом через Sense?
2 Сестра думает над открытием счётов ФОП для IT в вашем банке. Не будет ли проблем с получением валютных платежей для ФОП, если прописка в г. Краматорск Донецкой области? Например, ряд банков-партнёров могут не пропустить SWIFT при прописке в Донецкой и Луганской областях.
Додано: Сер 11 сер, 2021 09:58
Доброго дня. Так, можна стати клієнтом в Sense. З приводу другого питання, проблем таких у нас не виникало проте, все залежить від конкретних обставин.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 11 сер, 2021 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:10
В Сенсі на робочому столі з'явились чорно білі іконки із шаблонів, якими давно не користуюсь і повидаляв. Саме цікаве, що коли ці іконки удаляєш через Редагування робочого столу, вони знову з'являються, автоматично. Два рази удалив, з'явились знову/
Хтось спостерігав таке?
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:20
Доброго дня. Має бути окрема папка на робочому столі під назвою "Інші шаблони". В неї імпортовані ті шаблони, які не були розміщені на робочому столі. Шаблони, які були на робочому столі залишаться без змін. У вас шаблони окремо від папки?
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