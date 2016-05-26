joik написав:В Сенсі на робочому столі з'явились чорно білі іконки із шаблонів
ага у меня опять появился Киевстар и перекрасился в чЁрно-белый вариант Я его кадата удалил, а вот щас попытался опять удалить или убать отображение на столе. А фиг -- восстанавливается. Вообщем я его спрятал в одну из групп шаблонов, подальше от глаз. Вот теперь думаю -- мож вааще закрыть экк у КС раз он такой пришибленый
joik написав:В Сенсі на робочому столі з'явились чорно білі іконки із шаблонів
ага у меня опять появился Киевстар и перекрасился в чЁрно-белый вариант Я его кадата удалил, а вот щас попытался опять удалить или убать отображение на столе. А фиг -- восстанавливается. Вообщем я его спрятал в одну из групп шаблонов, подальше от глаз. Вот теперь думаю -- мож вааще закрыть экк у КС раз он такой пришибленый
Доброго дня. Напишіть, будь ласка, в ПП ваш ІПН, версію додатку, дані про опер.сиситему пристрою та скрин чорно-білого шаблону на робочому столі. Передам колегам, щоб подивились в чому справа.
joik написав:В Сенсі на робочому столі з'явились чорно білі іконки із шаблонів, якими давно не користуюсь і повидаляв. Саме цікаве, що коли ці іконки удаляєш через Редагування робочого столу, вони знову з'являються, автоматично. Два рази удалив, з'явились знову/ Хтось спостерігав таке?
Доброго дня. Має бути окрема папка на робочому столі під назвою "Інші шаблони". В неї імпортовані ті шаблони, які не були розміщені на робочому столі. Шаблони, які були на робочому столі залишаться без змін. У вас шаблони окремо від папки?
Доброго дня! Шаблони в папці, іконки аналогічні не чіткі і чорно білі, і продубльовані на робочому столі, так і залишаються, серед інших чітких і кольорових іконок. Поки нічого не змінилось.
joik написав: Доброго дня! Шаблони в папці, іконки аналогічні не чіткі і чорно білі, і продубльовані на робочому столі, так і залишаються, серед інших чітких і кольорових іконок. Поки нічого не змінилось.
Напишіть, будь ласка, в ПП версію додатку, дані про опер.сиситему пристрою та скрин чорно-білого шаблону на робочому столі та у папці. Передам колегам, щоб подивились в чому справа.
Аlександр написав:Alfa_Bank, добрый день! А Вы можете на базе тарифов кредитки RED владельцам пакетов Black и Graphite предложить кредитки с картой уровня Mastercard World Black Edition и Mastercard World Elite соответственно?
Доброго дня. Поки не плануємо, але подумаємо.
В принципе, возможность их выпуска без навязывания, можно включить в пакет, примерно, как бесплатный выпуск дополнительной карты.
greenozon написав:Підкажіть будь ласка яку максимальну суму можна за 1 раз переказувати в Сенсі із Пенсійної коко, пробував 25, 20, 15, 10 - постійно пише помилка, спробуйте знову
Доброго дня. Ліміти з нашої сторони: Поповнення з картки, емітованої іншим банком України (крім карток Альфа-Банку), з метою поповнення дебетової/кредитної картки, поточного рахунку, депозиту, погашення кредиту. 1 операція - 30 000 грн в день - 400 000 грн в місяць - 400 000 грн.
greenozon написав:Підкажіть будь ласка яку максимальну суму можна за 1 раз переказувати в Сенсі із Пенсійної коко, пробував 25, 20, 15, 10 - постійно пише помилка, спробуйте знову
Доброго дня. Ліміти з нашої сторони: Поповнення з картки, емітованої іншим банком України (крім карток Альфа-Банку), з метою поповнення дебетової/кредитної картки, поточного рахунку, депозиту, погашення кредиту. 1 операція - 30 000 грн в день - 400 000 грн в місяць - 400 000 грн.