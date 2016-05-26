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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9667966896699670

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:49

Re: Альфа-Банк

  joik написав:В Сенсі на робочому столі з'явились чорно білі іконки із шаблонів

ага у меня опять появился Киевстар и перекрасился в чЁрно-белый вариант :mrgreen:
Я его кадата удалил, а вот щас попытался опять удалить или убать отображение на столе. А фиг -- восстанавливается. Вообщем я его спрятал в одну из групп шаблонов, подальше от глаз. Вот теперь думаю -- мож вааще закрыть экк у КС раз он такой пришибленый :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:07

  Amethyst написав:
  joik написав:В Сенсі на робочому столі з'явились чорно білі іконки із шаблонів

ага у меня опять появился Киевстар и перекрасился в чЁрно-белый вариант :mrgreen:
Я его кадата удалил, а вот щас попытался опять удалить или убать отображение на столе. А фиг -- восстанавливается. Вообщем я его спрятал в одну из групп шаблонов, подальше от глаз. Вот теперь думаю -- мож вааще закрыть экк у КС раз он такой пришибленый :mrgreen:

Доброго дня. Напишіть, будь ласка, в ПП ваш ІПН, версію додатку, дані про опер.сиситему пристрою та скрин чорно-білого шаблону на робочому столі. Передам колегам, щоб подивились в чому справа.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:23

  Amethyst написав:А фиг -- восстанавливается. Вообщем я его спрятал в одну из групп шаблонов, подальше от глаз. Вот теперь думаю -- мож вааще закрыть экк у КС раз он такой пришибленый :mrgreen:

КС тут не причем.
Похоже они удаленные шаблоны (может конечно не все) вывели на рабочий стол.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:27

  Alfa_Bank написав:
  joik написав:В Сенсі на робочому столі з'явились чорно білі іконки із шаблонів, якими давно не користуюсь і повидаляв. Саме цікаве, що коли ці іконки удаляєш через Редагування робочого столу, вони знову з'являються, автоматично. Два рази удалив, з'явились знову/
Хтось спостерігав таке?

Доброго дня. Має бути окрема папка на робочому столі під назвою "Інші шаблони". В неї імпортовані ті шаблони, які не були розміщені на робочому столі. Шаблони, які були на робочому столі залишаться без змін. У вас шаблони окремо від папки?


Доброго дня! Шаблони в папці, іконки аналогічні не чіткі і чорно білі, і продубльовані на робочому столі, так і залишаються, серед інших чітких і кольорових іконок. Поки нічого не змінилось.
joik
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:38

  joik написав:
Доброго дня! Шаблони в папці, іконки аналогічні не чіткі і чорно білі, і продубльовані на робочому столі, так і залишаються, серед інших чітких і кольорових іконок. Поки нічого не змінилось.

Напишіть, будь ласка, в ПП версію додатку, дані про опер.сиситему пристрою та скрин чорно-білого шаблону на робочому столі та у папці. Передам колегам, щоб подивились в чому справа.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:45

  Alfa_Bank написав:
  Аlександр написав:Alfa_Bank, добрый день!
А Вы можете на базе тарифов кредитки RED владельцам пакетов Black и Graphite предложить кредитки с картой уровня Mastercard World Black Edition и Mastercard World Elite соответственно?



Доброго дня. Поки не плануємо, але подумаємо.

В принципе, возможность их выпуска без навязывания, можно включить в пакет, примерно, как бесплатный выпуск дополнительной карты.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:54

Підкажіть будь ласка яку максимальну суму можна за 1 раз переказувати в Сенсі із Пенсійної коко, пробував 25, 20, 15, 10 - постійно пише помилка, спробуйте знову
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:57

  greenozon написав:Підкажіть будь ласка яку максимальну суму можна за 1 раз переказувати в Сенсі із Пенсійної коко, пробував 25, 20, 15, 10 - постійно пише помилка, спробуйте знову

Доброго дня. Ліміти з нашої сторони:
Поповнення з картки, емітованої іншим банком України (крім карток Альфа-Банку), з метою поповнення дебетової/кредитної картки, поточного рахунку, депозиту, погашення кредиту.
1 операція - 30 000 грн
в день - 400 000 грн
в місяць - 400 000 грн.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:34

  Alfa_Bank написав:
  greenozon написав:Підкажіть будь ласка яку максимальну суму можна за 1 раз переказувати в Сенсі із Пенсійної коко, пробував 25, 20, 15, 10 - постійно пише помилка, спробуйте знову

Доброго дня. Ліміти з нашої сторони:
Поповнення з картки, емітованої іншим банком України (крім карток Альфа-Банку), з метою поповнення дебетової/кредитної картки, поточного рахунку, депозиту, погашення кредиту.
1 операція - 30 000 грн
в день - 400 000 грн
в місяць - 400 000 грн.

А хіба отут https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... Alfa-Bank- невірно написано 29999 грн за операцію?

Стосовно Форварду, максимум 14999 грн, здається.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:39

  greenozon написав:Підкажіть будь ласка яку максимальну суму можна за 1 раз переказувати в Сенсі із Пенсійної коко, пробував 25, 20, 15, 10 - постійно пише помилка, спробуйте знову

Проверьте лимиты и постоянно пробуйте дальше.
У Фарсы там свои заморочки часто, они опять шаманят над 3Д-сек :)
Amethyst
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