greenozon написав:Підкажіть будь ласка яку максимальну суму можна за 1 раз переказувати в Сенсі із Пенсійної коко, пробував 25, 20, 15, 10 - постійно пише помилка, спробуйте знову
Доброго дня. Ліміти з нашої сторони: Поповнення з картки, емітованої іншим банком України (крім карток Альфа-Банку), з метою поповнення дебетової/кредитної картки, поточного рахунку, депозиту, погашення кредиту. 1 операція - 30 000 грн в день - 400 000 грн в місяць - 400 000 грн.
Доброго дня. Щиро дякую за зауваження. Так, ви праві. В Сенс діють ліміти на перекази з картки на картку: з картки іншого банку України на картку Альфа-Банку: 1 операція - 29 999 грн в день - 399 999 грн в місяць - 399 999 грн