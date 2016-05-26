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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9668966996709671

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
286
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:51

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  greenozon написав:Підкажіть будь ласка яку максимальну суму можна за 1 раз переказувати в Сенсі із Пенсійної коко, пробував 25, 20, 15, 10 - постійно пише помилка, спробуйте знову

Доброго дня. Ліміти з нашої сторони:
Поповнення з картки, емітованої іншим банком України (крім карток Альфа-Банку), з метою поповнення дебетової/кредитної картки, поточного рахунку, депозиту, погашення кредиту.
1 операція - 30 000 грн
в день - 400 000 грн
в місяць - 400 000 грн.

А хіба отут https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... Alfa-Bank- невірно написано 29999 грн за операцію?

Стосовно Форварду, максимум 14999 грн, здається.

Доброго дня. Щиро дякую за зауваження. Так, ви праві. В Сенс діють ліміти на перекази з картки на картку: з картки іншого банку України на картку Альфа-Банку:
1 операція - 29 999 грн
в день - 399 999 грн
в місяць - 399 999 грн
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:22

Колеги, дякую за відгуки та інформацію!
дедуктивним методом зупинився на цифрі 7500, її пускало
після надцяти спроб вже не було бажання шукати макс :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:23

  Alfa_Bank написав:1 операція - 30 000 грн

А не планируете поднять до 49999 хотя бы.. как в многих других банках?
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:30

  omb написав:
  Alfa_Bank написав:1 операція - 30 000 грн

А не планируете поднять до 49999 хотя бы.. как в многих других банках?

Доброго дня. Найближчим часом не плануємо. Але вашу пропозицію передам.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 9668966996709671
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